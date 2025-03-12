Хаоса не будет? Таллинн установит новые требования к использованию арендных электросамокатов

Вице-мэр Кристьян Ярван («Отечество») на прошлой неделе заявил, что город не может никак повлиять на операторов проката электросамокатов и других легких транспортных средств. Однако вчера он сообщил, что Таллинн стал первым самоуправлением, которое воспользовалось предоставленным Законом о дорожном движении правом вводить регулирование в этой сфере.