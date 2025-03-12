Таллиннское городское собрание рассмотрит проект постановления, который предоставит городским властям право устанавливать требования к использованию в городском пространстве арендных легких транспортных средств, мини-мопедов и велосипедов.
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Хаоса не будет? Таллинн установит новые требования к использованию арендных электросамокатов
Вице-мэр Кристьян Ярван («Отечество») на прошлой неделе заявил, что город не может никак повлиять на операторов проката электросамокатов и других легких транспортных средств. Однако вчера он сообщил, что Таллинн стал первым самоуправлением, которое воспользовалось предоставленным Законом о дорожном движении правом вводить регулирование в этой сфере.