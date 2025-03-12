Экспорт ощутимо вырос: узнайте, какие эстонские товары пользуются за рубежом наибольшим спросом

В январе товары больше всего экспортировались в Финляндию (17% от общего объема экспорта), Швецию (9%), Латвию (8%) и Литву (8%). В Финляндию больше всего экспортировали минеральную продукцию, в Швецию - электрооборудование, а в Латвию и Литву - транспортные средства. Больше всего вырос экспорт товаров в Нидерланды (на 37 миллионов евро, т.е. 97%), куда больше, чем в прошлом году, ввозилось древесины и изделий из древесины. Больше всего, а именно на 10 миллионов евро уменьшился экспорт товаров в Латвию и Россию. В Латвию экспортировали меньше минеральной продукции, в Россию - механических машин.

В январе больше всего импортировали транспортные средства

В январе больше всего импортировали транспортные средства (14% от общего объема импорта), электрооборудование (13%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%). В сравнении с прошлым годом более всего вырос импорт транспортных средств (на 57 миллионов евро, т.е. 30%), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 42 миллиона евро, т.е. 22%) и механических машин (на 33 миллиона евро, т.е. 26%). Более всего, а именно на 8 миллионов евро (4%), сократился импорт минеральной продукции.

Основными партнерами по импорту в январе были Латвия (14% от общего объема импорта), Германия (10%), Литва (10%) и Финляндия (10%). Из Латвии, Литвы и Финляндии больше всего импортировали минеральную продукцию, из Германии — механические машины. За год больше всего вырос импорт товаров из Турции (на 54 миллиона евро, т.е. примерно в 5 раз), откуда ввозилось больше транспортных средств. Больше всего, а именно на 42 миллиона евро (19%) уменьшился импорт товаров из Финляндии, откуда закупалось меньше минеральной продукции, чем в прошлом году.

Начиная с 2025 года Департамент статистики Эстонии использует при составлении статистики импорта Европейского союза детальные данные других государств-членов и их оценки об экспорте в Эстонию. Данные прошли валидацию Департаментом статистики и дополнены административными данными. Данные 2025 года по новой методике были впервые опубликованы 12 марта 2025 года. Подробнее об изменениях можно прочесть в новости.

Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.