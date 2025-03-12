Экспорт ощутимо вырос: узнайте, какие эстонские товары пользуются за рубежом наибольшим спросом

По данным Департамента статистики, в январе 2025 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 13%, импорт - на 16%.
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Товаров было экспортировано в текущих ценах более чем на 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,8 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 331 миллион евро, что на 85 миллионов больше, чем годом ранее.
Аналитик внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что начавшийся во второй половине 2024 года рост внешней торговли продолжился и в январе.
«В товарообмене со странами Европейского союза экспорт вырос на 11% и импорт на 9%. Экспорт в страны, не входящие в Европейский союз, вырос на 19%, а импорт их этих стран - на целых 57%. Больше всего на это повлиял рост экспорта в Соединенные Штаты Америки и рост импорта из Турции», - добавила Леппметс.
В январе больше всего вырос экспорт минеральной продукции
Из товаров в январе больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), древесину и изделия из древесины (12%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). По сравнению с январем 2024 года больше всего вырос экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 42 миллиона евро, т.е. 37%), древесины и изделий из древесины (на 35 миллионов евро, т.е. 23%), а также электрооборудования (на 30 миллионов евро, т.е. 15%). Больше всего, а именно на 17 миллионов евро (13%), сократился экспорт механических машин.
В январе экспорт товаров эстонского производства вырос за год, как и реэкспорт, на 13%. Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта осталась на том же уровне и в январе 2025 года составила 65%.
В январе товары больше всего экспортировались в Финляндию (17% от общего объема экспорта), Швецию (9%), Латвию (8%) и Литву (8%). В Финляндию больше всего экспортировали минеральную продукцию, в Швецию - электрооборудование, а в Латвию и Литву - транспортные средства. Больше всего вырос экспорт товаров в Нидерланды (на 37 миллионов евро, т.е. 97%), куда больше, чем в прошлом году, ввозилось древесины и изделий из древесины. Больше всего, а именно на 10 миллионов евро уменьшился экспорт товаров в Латвию и Россию. В Латвию экспортировали меньше минеральной продукции, в Россию - механических машин.
В январе больше всего импортировали транспортные средства
В январе больше всего импортировали транспортные средства (14% от общего объема импорта), электрооборудование (13%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%). В сравнении с прошлым годом более всего вырос импорт транспортных средств (на 57 миллионов евро, т.е. 30%), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 42 миллиона евро, т.е. 22%) и механических машин (на 33 миллиона евро, т.е. 26%). Более всего, а именно на 8 миллионов евро (4%), сократился импорт минеральной продукции.
Основными партнерами по импорту в январе были Латвия (14% от общего объема импорта), Германия (10%), Литва (10%) и Финляндия (10%). Из Латвии, Литвы и Финляндии больше всего импортировали минеральную продукцию, из Германии — механические машины. За год больше всего вырос импорт товаров из Турции (на 54 миллиона евро, т.е. примерно в 5 раз), откуда ввозилось больше транспортных средств. Больше всего, а именно на 42 миллиона евро (19%) уменьшился импорт товаров из Финляндии, откуда закупалось меньше минеральной продукции, чем в прошлом году.
Начиная с 2025 года Департамент статистики Эстонии использует при составлении статистики импорта Европейского союза детальные данные других государств-членов и их оценки об экспорте в Эстонию. Данные прошли валидацию Департаментом статистики и дополнены административными данными. Данные 2025 года по новой методике были впервые опубликованы 12 марта 2025 года. Подробнее об изменениях можно прочесть в новости.
Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.