Меморандум в Джидде, Mirage над Украиной, бенефис в Брюсселе. Обзор событий в Украине

Этот сигнал услышали не только в Киеве, куда он был направлен, но и во всех столицах, которые уже закупили или планируют закупать американские боевые самолеты, например намного более современные F35. Сигнал расценили очень просто: всем стало ясно, что в любой момент, если владелец того или иного боевого самолета окажется в немилости, его боевая техника американского производства может превратиться в кирпич. Ну, а как минимум, такая техника может оказаться намного менее эффективной, чем рассчитывают ее владельцы.

В европейской и канадской прессе появились публикации, в которых упоминались слухи, будто бы в тот же F35 встроен так называемый «выключатель». То есть некая система, которая позволяет компании-изготовителю дистанционно заблокировать его эксплуатацию. И уже после этих публикаций появились не особо внятные слухи о том, что американским корпорациям, которые производят вооружения, начала весьма предметно видна перспектива отказов их клиентов даже от уже заключенных соглашений о покупке их продукции.

Интересный штрих в картинку был добавлен дебютом французских боевых самолетов Mirage в украинском небе. Они лихо сбивали российские крылатые ракеты во время массированной атаки 7 марта. И намекали, что никак не зависят от настроений в Белом Доме.