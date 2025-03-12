Переговоры украинской и американской делегаций в саудовской Джидде закончились появлением хоть каких-то надежд на остановку войны. Тем временем во вторник вечером российские войска баллистической ракетой атаковали одесский торговый порт и убили четырех иностранных моряков, а также начали массированную атаку украинских городов дронами. Накануне во время чрезвычайного саммита ЕСукраинский президент получил обширные обещания в Брюсселе. Украинские энергетики искренне поблагодарили природу за раннюю весну. В Курской области продолжались тяжелые оборонительные бои украинских войск, а в западном Донбассе они уже вели контрнаступление, пишет в своем обзоре украинский журналист Олександр Крамаренко.
Меморандум в Джидде, Mirage над Украиной, бенефис в Брюсселе. Обзор событий в Украине
Переговоры в Джидде при посредничестве Саудовской Аравии - вот что было в центре внимания украинцев всю минувшую неделю. Собственно, сами десятичасовые переговоры американской и украинской делегаций состоялись лишь во вторник, 11 марта, но всю предыдущую неделю так или иначе все вертелось вокруг них. И даже визит украинского президента Владимира Зеленского в Брюссель на саммит ЕС очень сильно был сфокусирован на том, чтобы создать правильный фон для будущих переговоров.
В Брюсселе Киев получил все возможные заверения о поддержке во всех видах: от финансовой до поставок вооружений. ЕС объявил о резком смягчении своей бюджетной политики, чтобы без чрезмерных ограничений инвестировать в безопасность. Все это должно было уравновесить все более и более жесткую позицию Вашингтона по поводу Украины.
Больше всего в Украине опасались, что американские партнеры с самого начала будут настаивать на рассмотрении двух абсолютно неприемлемых для Киева российских требований - о разоружении украинских сил обороны и о передаче Москве четырех украинских областей, которые российские парламентарии приписали себе в тексте российской Конституции.
По мере приближения даты переговоров постепенно отодвигалось на второй план соглашение об украинских месторождениях редкоземельных металлов, которой оказалось поводом для скандала на встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом 28 февраля. И напротив, внимание все больше фокусировалось на подготовке к заключению мирного соглашения между РФ и Украиной.
Это было, безусловно, желанными сценарием для украинского лидера, который получил от американских партнеров упреки в том, что он не желает идти к прекращению войны и вообще слишком мало благодарит за предоставленную поддержку.
С середины минувшей недели одна за другой шли из-за океана негативные для украинской обороноспособности сигналы. В середине минувшей недели последовало решение Трампа о приостановке обмена разведывательной информацией и передачи вооружений. Причем, речь шла об остановке поставок в Украину даже того оружия и боеприпасов, которые уже находились в пути и просто еще не пересекли границу Украины.
Остановка обмена разведывательными данными означала, что украинские военные лишаются возможности эффективно использовать не только зарубежное высокоточное оружие - авиационные ракеты «воздух-земля», системы HIMARS и баллистические ракеты ATACMS. Остановка обмена разведдаными должна была резко ослабить возможности и собственных украинских систем, например, беспилотников дальнего действия.
А компания Maxar, у которой украинские военные на коммерческих условиях покупали спутниковые снимки высокого разрешения, объявила, что по требованию американских властей прекращает такое сотрудничество. Илон Маск намекнул возможном прекращении работы систем Starlink, которыми пользуются украинские военные.
Но, наверное, самое сильное эхо прозвучало после сообщений о том, что наряду с прочими мерами США могут остановить внесение обновлений в программные средства, которые управляют системами радиоэлектронной борьбы, что установлены на переданных Украине многоцелевых боевых самолетах F16. Интересно, что самолеты эти, хотя и произведены американской компанией, но поставлены в Украину европейскими партнерами, а не США.
Этот сигнал услышали не только в Киеве, куда он был направлен, но и во всех столицах, которые уже закупили или планируют закупать американские боевые самолеты, например намного более современные F35. Сигнал расценили очень просто: всем стало ясно, что в любой момент, если владелец того или иного боевого самолета окажется в немилости, его боевая техника американского производства может превратиться в кирпич. Ну, а как минимум, такая техника может оказаться намного менее эффективной, чем рассчитывают ее владельцы.
В европейской и канадской прессе появились публикации, в которых упоминались слухи, будто бы в тот же F35 встроен так называемый «выключатель». То есть некая система, которая позволяет компании-изготовителю дистанционно заблокировать его эксплуатацию. И уже после этих публикаций появились не особо внятные слухи о том, что американским корпорациям, которые производят вооружения, начала весьма предметно видна перспектива отказов их клиентов даже от уже заключенных соглашений о покупке их продукции.
Интересный штрих в картинку был добавлен дебютом французских боевых самолетов Mirage в украинском небе. Они лихо сбивали российские крылатые ракеты во время массированной атаки 7 марта. И намекали, что никак не зависят от настроений в Белом Доме.
За всем этим парадом слухов и реальных сообщений с нарастающим интересом наблюдали из Украины. Потому что эти сигналы давали нешуточные надежды, что американские партнеры не прибегнут к действиям, которые выглядели уж совсем недружественными.
А тут еще и подошел день, на который были запланированы переговоры в Саудовской Аравии.
Гостеприимная Джидда
В Джидду прибыл и Владимир Зеленский, но в переговорах он непосредственного участия не принимал. Он встретился там с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, на встрече обсуждались скорее гуманитарные вопросы. Саудовская Аравия принимает активное участие в процессе освобождения и обмена военнопленными, а также освобождения украинских граждан, в том числе похищенных россиянами украинских детей.
А переговоры о возможном прекращении боевых действий вели рабочие делегации. Известно, что украинскую делегацию возглавлял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, а также заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса - в прошлом командир одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины. С американской стороны за столом переговоров сидели госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, спецпредставитель президента США по делам Ближнего Востока Стивен Уиткофф, на которого ранее были возложены функции переговорщика и по украинским вопросам тоже.
Самое важное, что по итогам десятичасовых переговоров делегации смогли сформулировать совместное заявление, которое и было обнародовано под вечер 11 марта.
В том заявлении украинская делегация в очередной раз выразила глубокую признательность американской стороне от имени украинского народа. Украина согласилась принять предложение США относительно немедленного введения для начала 30-дневного режима прекращения огня, который мог бы продлеваться. Речь идет о прекращении огня по линии фронта, на море, а также о прекращении дальнобойных ударов ракетами и дронами. Украинская сторона настаивает на включении в соглашение пунктов об обмене военнопленными, освобождении удерживаемых гражданских лиц и возвращении принудительно перемещенных украинских детей.
В совместном заявлении сказано было, что для вступления этого режима прекращения огня на это должна дать согласие Российская Федерация – и вот с Кремлем будет об этом вести напрямую переговоры американская сторона. После переговоров Трамп из Вашингтона заявил, что ожидается встреча американской делегации с представителями РФ, а еще о том, что оборонная помощь Украине возобновлена в полном объеме. Кстати, член украинской делегации Павел Палиса вскоре сообщил, что помощь была возобновлена сразу же после распоряжения Дональда Трампа.
Осталась «мелочь» - согласие Москвы на режим прекращения огня. Но если режим прекращения огня будет запущен, за ним начнутся «переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины» - это прямо указано в совместном заявлении по итогам переговоров. Там же сказано о том, что украинская делегация настаивает на вовлечении европейских партнеров в мирный процесс.
А что же «соглашение о минералах»? Президенты Украины и США виртуально подтвердили после переговоров делегаций этих стран в Джидде, что всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины должно быть заключено как можно быстрее.
К утру 12 марта ситуация выглядела так, будто мяч на стороне Кремля, а Украина проявила максимальную готовность к заключению мирного соглашения. Только вот Кремль видит этот мир уж очень своеобразно.
Ждите сигналов
Насколько будет последовательной позиция Вашингтона? Пока не очевидно. В ближайшие пару недель Международный валютный фонд должен одобрить выводы своей миссии в Украине, которая закончила свою работу 28 февраля. Если совет директоров МВФ подтвердит выводы миссии и одобрит очередной транш кредита - это будет сильным позитивным сигналом. Если США, которые обладают большим влиянием в МВФ, притормозят это решение - это будет негативным сигналом.
Еще один маркер - финансовая помощь со стороны США в рамках глобальной программы ERA. Средства от США поступают Украине в рамках этой программы через фонд, которым управляет Всемирный банк. Свою долю в рамках этого проекта США отправили Всемирному банку в декабре - 20 миллиардов долларов. Дальше ВБ должен по определенному графику направлять эти деньги украинскому правительству.
Услышим о предоставлении очередного транша от США в рамках программы ERA - чудесно, если нет - Киеву придется напрячься. И не только по причине дефицита денег, его-то как раз могут перекрыть страны ЕС и Британия. А по причине возможного ужесточения позиции Белого Дома.
Поздно вечером 11 марта о своей позиции недвусмысленно заявил Кремль. Российская баллистическая ракета ударила по стоявшему в одесском торговом порту греческому кораблю MJ PINAR. Обычный зерновоз грузоподъемностью 30 тысяч тонн подвергся ракетной атаке, из-за которой погибло четверо членов экипажа. Это не первый обстрел торговых суден в одесском порту. Но важно учесть два обстоятельства: сам по себе момент - сразу по окончании переговоров о возможном прекращении огня, принадлежность корабля - приписано в греческом порту и владельцем является компания из Греции - страны-члена НАТО.
Всю первую неделю марта российские войска атаковали украинскую энергетику, в первую очередь, газовые сети и месторождения. Они пытались на излете отопительного сезона оставить украинские города без отопления и электричества. Но украинские силы ПВО и ранняя теплая весна не дали российским агрессорам такой возможности.
Пока США передают в Кремль предложение сесть за стол мирных переговоров, на фронте продолжаются ожесточенные бои. Российские войска любой ценой пытаются выдавить украинские части с территории Курской области. В конце недели случилась даже попытка прорыва российских штурмовых подразделений в Суджу по трубе магистрального газопровода, которая проходит мимо этого городка и далее - к границе с Украиной. Попытка закончилась неудачей россиян, но это никак не умерило их пыл в стремлении отрезать украинские части от границы с Украиной и окружить.
На западном Донбассе линия фронта стабилизировалась после многомесячного ползучего наступления россиян. Более того, украинские штурмовые подразделения начали выдавливать россиян на восток, резко усилив артиллерийские удары и плотность атак дронами.
Складывается впечатления, что украинские военные сильно активизировались в последние недели в том числе ради того, чтобы вручить соотечественникам-дипломатам сильные позиции за столом переговоров.