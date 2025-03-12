На предпоследнем этапе Кубка мира по лыжному спринту, который пройдет вечером 19 марта на Таллиннском Певческом поле, выступят более 180 лыжников из 29 стран.
На этапе Кубка мира на Певческом поле можно будет болеть за 17 эстонских спортсменов
На старт выйдут все лидеры сезона, поэтому турнирная таблица выглядит крайне наэлектризованной, а таллиннский этап станет для спортсменов важной возможностью набрать очки.
Руководство комитета по лыжным гонкам Эстонского лыжного союза передало свой состав Международной федерации лыжного спорта 11 марта. В общей сложности на трассу Певческого поля выйдут 6 женщин и 11 мужчин.
Женская сборная: Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерлии Пуллес, Теэси Туул, Ыннела Родендау, Тейлоора Оясте.
Мужская сборная: Алвар Йоханнес Алев, Мартин Химма, Кристофер Калев, Хенри Роос, Марко Кильп, Карл Себастьян Дремлюга, Ральф Кивил, Альберт Унн, Рихард Пихо, Ларс Пийрманн, Хендрик Петерсон.
По словам главного тренера сборной Эстонии Айвара Рехемаа, на завершившемся в Тронхейме чемпионате мира хорошие результаты в спринте показали сестры Каазику и Мариэль Мерлии Пуллес. Он надеется, что при горячей поддержке домашней публики именно они смогут пробиться дальше в условиях высокой конкуренции.
«Среди мужчин ситуация более непредсказуема, но если вспомнить 2023 год, то Дремлюга прошел дальше и показал очень хороший заезд. На домашнем этапе может случиться всякое, и если зрители окажут громкую поддержку, то я надеюсь увидеть хотя бы одного нашего спортсмена в четвертьфинале», – сказал Рехемаа в пресс-релизе.
О первом в истории этапе Кубка мира по спринту, прошедшем в 2023 году на Таллиннском Певческом поле, у главного тренера остались яркие воспоминания.
«Это событие выделялось среди всех этапов сезона для каждой команды, и перед гонкой 19 марта уже ощущается немалое волнение. Как место проведения соревнований, эта локация просто идеальна – удобная, компактная и практически в центре города. Меня самого удивила популярность среди зрителей и атмосфера, которая во время финалов, проходивших под светом прожекторов, достигла невероятного накала».
Единственный эстонец, дошедший до четвертьфинала в 2023 году, Карл Себастьян Дремлюга, сможет опробовать трассу на Певческом поле уже в эту пятницу во время чемпионата Эстонии в командном спринте.
«Это поможет лучше прочувствовать трассу, хотя похожие подъемы я в последнее время отрабатывал, например, на лыжной трассе Маммасте в Южной Эстонии. В своих мыслях, преодолевая подъемы, я почти всегда представляю Певческое поле», – сказал Дремлюга.
Он надеется превзойти свой результат двухлетней давности. «Я обязательно выложусь на максимум», – пообещал лыжник, который, как и Рехемаа, с особым интересом ждет именно женские заезды.
«В сравнении с мужчинами у женщин на протяжении сезона стабильность была выше», – добавил он.
Дремлюга продолжил: «Трасса на Таллиннском Певческом поле уникальна, я не могу вспомнить ни одной подобной, где весь забег был бы настолько хорошо просматриваемым от начала до конца. Увидеть своими глазами, как лыжный король Йоханнес Хёсфлот Клебо преодолевает эти подъемы, – это нечто особенное. Мало где зрители могут оказаться так близко к мировым звездам. Телетрансляция такого эффекта не даст».
Его самые яркие воспоминания также связаны с поддержкой публики.
«Я знаю, что эстонцы могут быть очень эмоциональными болельщиками вдоль трассы, но именно акустика Певческого поля усиливала эффект. Об этом, в принципе, говорят все иностранные спортсмены, и они с нетерпением ждут этапа в Таллине».
Мариэль Мерлии Пуллес возлагает большие надежды как на соревнование, так и на возможность выступить перед родной публикой.
«Трасса с быстрыми спусками и подъемами мне обычно удается. Летом была проделана большая подготовка, и теперь можно будет просто насладиться этим лыжным вечером», – сказала она и добавила:
«Я сама выступала под аркой Певческого поля в детском хоре. Посмотрим, соберется ли 19 марта такая же толпа зрителей, чтобы поддержать как наших спортсменов, так и мировую элиту».
Когда зашел разговор о фаворитах соревнований, Пуллес задумалась.
«Мировые лидеры всегда особенная категория. Йонна Сундлинг может показать настоящую мощь, но на такой технически сложной трассе, как та, что на Певческом поле, где каждый поворот и подъем могут изменить ситуацию, ничего нельзя предсказать заранее. Именно это и делает спринт таким захватывающим – никогда не знаешь, кто первым пересечет финишную черту».
Расписание этапа Кубка мира на Певческом поле:
19 марта
16:30 – Квалификация (женщины)
16:50 – Квалификация (мужчины)
Церемония выбора финалов
17:45 – Концерт Smilers
19:00 – Финальные заезды
20:45 – Награждение