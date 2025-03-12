На этапе Кубка мира на Певческом поле можно будет болеть за 17 эстонских спортсменов

Единственный эстонец, дошедший до четвертьфинала в 2023 году, Карл Себастьян Дремлюга, сможет опробовать трассу на Певческом поле уже в эту пятницу во время чемпионата Эстонии в командном спринте.

Карл Себастьян Дремлюга. Фото: Mihkel Maripuu

«Это поможет лучше прочувствовать трассу, хотя похожие подъемы я в последнее время отрабатывал, например, на лыжной трассе Маммасте в Южной Эстонии. В своих мыслях, преодолевая подъемы, я почти всегда представляю Певческое поле», – сказал Дремлюга.

Он надеется превзойти свой результат двухлетней давности. «Я обязательно выложусь на максимум», – пообещал лыжник, который, как и Рехемаа, с особым интересом ждет именно женские заезды.

«В сравнении с мужчинами у женщин на протяжении сезона стабильность была выше», – добавил он.

Дремлюга продолжил: «Трасса на Таллиннском Певческом поле уникальна, я не могу вспомнить ни одной подобной, где весь забег был бы настолько хорошо просматриваемым от начала до конца. Увидеть своими глазами, как лыжный король Йоханнес Хёсфлот Клебо преодолевает эти подъемы, – это нечто особенное. Мало где зрители могут оказаться так близко к мировым звездам. Телетрансляция такого эффекта не даст».

Его самые яркие воспоминания также связаны с поддержкой публики.