Эти решения были приняты министром регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, которая на днях была освобождена от своей должности после того, как Социал-демократическая партия была исключена из правящей коалиции.

Обязанности Хартман сейчас временно исполняет министр климата Йоко Алендер – до назначения нового министра регионального развития.

«Сейчас точно не время добавлять бюрократию в сферу питания или нанимать новых людей. А решения, касающиеся общественного транспорта, в условиях ограниченных ресурсов должны приносить пользу как можно большему числу людей», – заявила по этому поводу Йоко Алендер.

«Как в финансировании реформы мобильности, так и в сфере питания новому министру предстоит оценить, какие изменения важны именно сейчас, если целью правительства является сокращение бюрократии и оживление экономики», – добавила она.

До ухода со своего поста Хартман, в числе прочего, успела выделить из бюджета министерства 15 миллионов евро на начало следующего этапа строительства железной дороги в направлении Рохукюла.

Министр финансов Юрген Лиги назвал это решение Хартман незаконным.