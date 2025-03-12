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Сотни тысяч евро: государственная инвестиционная компания закупит дорогостоящую разработку стратегии (1)

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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Andrzej Rostek/Shutterstock

Государственный управляющий инвестиционными фондами Эстонии SmartCap объявил государственный тендер на разработку инвестиционной стратегии, чтобы определить наиболее перспективные направления для вложения средств.

Акционерное общество SmartCap отвечает за прибыльное размещение государственных средств. Последним крупным решением, связанным с его деятельностью, стало создание оборонного фонда, в рамках которого планируется вложить сто миллионов евро в развитие оборонной промышленности.

Но как именно это реализовать? Оказывается, самой команде SmartCap требуется сторонняя консультация. В рамках государственного тендера компания ищет новую стратегию, а точнее - концепцию SmartCap 3.0.

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