Государственный управляющий инвестиционными фондами Эстонии SmartCap объявил государственный тендер на разработку инвестиционной стратегии, чтобы определить наиболее перспективные направления для вложения средств.
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Сотни тысяч евро: государственная инвестиционная компания закупит дорогостоящую разработку стратегии (1)
Акционерное общество SmartCap отвечает за прибыльное размещение государственных средств. Последним крупным решением, связанным с его деятельностью, стало создание оборонного фонда, в рамках которого планируется вложить сто миллионов евро в развитие оборонной промышленности.