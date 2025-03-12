Еврокомиссия намерена ужесточить миграционное законодательство

Об этом сообщается на сайте ЕК. План предусматривает, в частности, усиление давления на тех из мигрантов, кто не желает сотрудничать с властями или предоставляет ложную информацию. Им среди прочего грозит сокращения социальных пособий.

Предлагается введение более строгих правил в отношении лиц, которые классифицируются как представляющие угрозу безопасности. Так, например, должны быть расширены основания для их задержания и содержания под стражей.

Кроме того, планируется обеспечить взаимное признание решений о депортации между государствами-членами ЕС в целях ускорения процедур.