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В Латвии предложили запретить обучение в образовательных учреждениях России и Беларуси

Перевод: Павел Соболев
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Сейм Латвии. Иллюстративное фото.
Сейм Латвии. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Министерство образования и науки Латвии предложило дополнить Закон об образовании нормой, запрещающей обучение в учебных заведениях России и Беларуси, сообщил во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель министерства Давис Мартиньш Даугавиетис.

Такие изменения были предложены в качестве альтернативы предложению депутатов из фракции Национального объединения внести изменения в Закон об образовании, которые предусматривают непризнание в Латвии документов об образовании, полученных в России после 24 февраля 2022 года.

Депутаты отметили, что это может снизить интерес молодежи к участию в различных мероприятиях российского влияния и снизить риски для безопасности государства, которые связаны с тем, что агентами российского влияния в Латвии могут начать выступать лица, имеющие документы, подтверждающие полученное в России образование.

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