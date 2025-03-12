Министерство образования и науки Латвии предложило дополнить Закон об образовании нормой, запрещающей обучение в учебных заведениях России и Беларуси, сообщил во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель министерства Давис Мартиньш Даугавиетис.
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В Латвии предложили запретить обучение в образовательных учреждениях России и Беларуси
Такие изменения были предложены в качестве альтернативы предложению депутатов из фракции Национального объединения внести изменения в Закон об образовании, которые предусматривают непризнание в Латвии документов об образовании, полученных в России после 24 февраля 2022 года.