В Латвии предложили запретить обучение в образовательных учреждениях России и Беларуси

Такие изменения были предложены в качестве альтернативы предложению депутатов из фракции Национального объединения внести изменения в Закон об образовании, которые предусматривают непризнание в Латвии документов об образовании, полученных в России после 24 февраля 2022 года.

Депутаты отметили, что это может снизить интерес молодежи к участию в различных мероприятиях российского влияния и снизить риски для безопасности государства, которые связаны с тем, что агентами российского влияния в Латвии могут начать выступать лица, имеющие документы, подтверждающие полученное в России образование.