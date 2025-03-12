Иностранные компании в Эстонии выплатили крупные дивиденды в преддверии повышения налогов

Об этом сообщил в среду Банк Эстонии, отметив, что такое решение, вероятно, было связано с предстоящим повышением налогов в Эстонии.

В общей сложности иностранные компании (за вычетом дочерних фирм и филиалов иностранных банков) в четвертом квартале 2024 года выплатили 453 млн евро в виде дивидендов, что более чем в два превышает аналогичные выплаты в конце 2023 года.

По статистике внешнеторгового баланса, в прошлом году Эстония получила в виде прямых иностранных инвестиций 845 млн евро. Большая часть этих денег была инвестирована компаниями из Нидерландов, Бразилии и Германии.