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Иностранные компании в Эстонии выплатили крупные дивиденды в преддверии повышения налогов

Редактор: rus.postimees.ee
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Иностранные компании, осуществляющие деятельность в Эстонии, в конце 2024 года выплатили своим собственникам вдвое больше дивидендов, чем годом ранее, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщил в среду Банк Эстонии, отметив, что такое решение, вероятно, было связано с предстоящим повышением налогов в Эстонии.

В общей сложности иностранные компании (за вычетом дочерних фирм и филиалов иностранных банков) в четвертом квартале 2024 года выплатили 453 млн евро в виде дивидендов, что более чем в два превышает аналогичные выплаты в конце 2023 года.

По статистике внешнеторгового баланса, в прошлом году Эстония получила в виде прямых иностранных инвестиций 845 млн евро. Большая часть этих денег была инвестирована компаниями из Нидерландов, Бразилии и Германии.

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