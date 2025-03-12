Дилемма с домашним кредитом: продать свое нынешнее жилье до или после покупки нового?

Прежде чем покупать новое жилье, стоит сначала внимательно оценить его состояние. Если выбранная недвижимость находится в таком хорошем состоянии, что можно сразу переехать в нее, то имеет смысл забронировать новое жилье и одновременно начать продавать существующее. Таким образом, вы сможете купить новое жилье с использованием денег от продажи старого.

Однако следует иметь в виду, что продавец может предпочесть покупателя, у которого уже есть полная сумма для завершения сделки. В этом случае стоит оценить, способен ли кошелек семьи в течение какого-то периода погашать два кредита одновременно. «Общая сумма выплат по жилищному кредиту с учетом процентов не должна превышать 50% дохода семьи, так как это установленный Банком Эстонии лимит, который коммерческие банки обязаны учитывать при выдаче кредитов. Однако кредитная заявка каждого клиента рассматривается индивидуально, поэтому этот лимит может немного меняться в зависимости от ситуации», - говорит Кикас.

Если остаток задолженности по существующему жилищному кредиту невелик, а ежемесячный платеж небольшой, то, возможно, погашение двух кредитов в краткосрочной перспективе не будет проблемой. По словам эксперта, многие люди используют этот вариант, чтобы сделать переезд более плавным - так они смогут сначала обустроиться в новом доме, а потом продать или сдать в аренду старую недвижимость.