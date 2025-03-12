Райнер Сакс Украина обрушила на Россию беспрецедентно мощный рой дронов

Это, безусловно, была самая масштабная атака дронов, которую украинская армия когда-либо проводила на территории России. Киев стремится продемонстрировать, что способен организовать массированные удары даже по Москве.

В ответ глава комитета Госдумы РФ по обороне потребовал нанести удар по Украине мифической ракетой «Орешник». Это подтверждает, что в России восприняли атаку как удар по своему военному престижу.

После переговоров между США и Украиной было сделано лаконичное заявление: Киев согласился на 30-дневное полное перемирие при условии, что Россия также его поддержит. В случае прекращения огня Украина обязуется начать переговоры о заключении окончательного мирного соглашения.

По требованию Киева в условия перемирия включены освобождение всех категорий военнопленных и возвращение похищенных оккупационными властями украинских детей.

Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались оказать давление на Москву, чтобы та согласилась на перемирие и вступила в мирные переговоры. Кроме того, Вашингтон заявил о возобновлении военной помощи Украине и намерении ускорить процесс заключения соглашений по природным ресурсам.

Руководитель администрации президента Украины заявил, что Киев уже на следующей неделе готов обсудить технические детали вступления перемирия в силу.

Сегодня в Париже соберутся главы европейских военных ведомств, чтобы обсудить формирование миротворческого контингента.