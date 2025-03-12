Украинский Генштаб подтвердил масштабную атаку беспилотников по всей территории России. В числе пораженных целей называются объекты нефтяной и оборонной промышленности, однако главный эффект этой атаки – психологический, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Украина обрушила на Россию беспрецедентно мощный рой дронов
Это, безусловно, была самая масштабная атака дронов, которую украинская армия когда-либо проводила на территории России. Киев стремится продемонстрировать, что способен организовать массированные удары даже по Москве.
В ответ глава комитета Госдумы РФ по обороне потребовал нанести удар по Украине мифической ракетой «Орешник». Это подтверждает, что в России восприняли атаку как удар по своему военному престижу.
После переговоров между США и Украиной было сделано лаконичное заявление: Киев согласился на 30-дневное полное перемирие при условии, что Россия также его поддержит. В случае прекращения огня Украина обязуется начать переговоры о заключении окончательного мирного соглашения.
По требованию Киева в условия перемирия включены освобождение всех категорий военнопленных и возвращение похищенных оккупационными властями украинских детей.
Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались оказать давление на Москву, чтобы та согласилась на перемирие и вступила в мирные переговоры. Кроме того, Вашингтон заявил о возобновлении военной помощи Украине и намерении ускорить процесс заключения соглашений по природным ресурсам.
Руководитель администрации президента Украины заявил, что Киев уже на следующей неделе готов обсудить технические детали вступления перемирия в силу.
Сегодня в Париже соберутся главы европейских военных ведомств, чтобы обсудить формирование миротворческого контингента.
Президент США был сдержан в комментариях, сообщив лишь, что американский представитель вскоре встретится с президентом России, и что он сам может провести с ним личный разговор. В свою очередь, министр иностранных дел России не исключил возможности переговоров с американскими представителями в ближайшие дни.
Европейский союз и его государства-члены приветствовали соглашение Украины и США, подтвердив готовность обсудить предоставление Киеву гарантий безопасности. Парижский саммит министров обороны должен показать России, что процесс идет полным ходом.
Этот договор позволяет Украине выйти из-под жесткого давления США, а для Вашингтона наступает момент истины в отношениях с Москвой. Скорее всего, первые американские предложения Россия отвергнет. Тем не менее, уже на переговорах в Саудовской Аравии этот сценарий был учтен.
В российских социальных сетях практически нет тех, кто считает предложения США и Украины приемлемыми. Однако сложная ситуация на фронте может вынудить Москву согласиться на перемирие. Судя по первым реакциям, в Кремле не ожидали, что соглашение между США и Украиной будет достигнуто так быстро. Теперь Россия может только сожалеть, что проявила пассивность в период противостояния между Киевом и Вашингтоном.
На фронте ближайшие дни обещают быть крайне напряженными: российское военное командование должно всеми силами поддерживать переговорные позиции Кремля. Ожидаются также масштабные ракетные удары со стороны России.
Вслед за соглашением между США и Украиной активность российской армии на фронтах и в ходе воздушных атак значительно возрастет.
Прошедшей ночью волна крупных атак дронов обрушилась на крупнейшие города Украины. Главной целью стал Днепр, где зафиксированы серьезные пожары. Баллистическая ракета ударила по порту в Одессе, поразив судно под флагом Барбадоса. В результате атаки погибли четыре члена экипажа – трое сирийцев и один украинец.
Ситуация на фронте
Количество российских атак на линии фронта вернулось к уровню ноября-декабря. За последние два дня российское командование стало активнее задействовать бронетехнику, однако большая их часть проводится малыми пехотными группами.
- Наиболее интенсивные бои идут в районе Курска – это единственное направление, где российской армии удалось добиться частичного успеха. Сообщения из региона противоречивы: российские подразделения достигли окраин города Суджа, однако, по состоянию на вчерашний день, украинские войска его не покинули.
- Суджа – единственный крупный населенный пункт, контролируемый ВСУ в этом районе, и если он будет оставлен, удерживать позиции на российской территории будет бессмысленно.
- В районе Харькова продолжаются позиционные бои, обстановка остается без существенных изменений.
- В районах Купянска, Лимана и Сиверска российские атаки значительно усилились, но подтвержденных данных об их успехах нет.
- Возобновились бои за Часов Яр, но украинская оборона держится.
- В районе Торецка Россия начала новую волну атак, однако, судя по имеющейся информации, бои идут в так называемой «серой зоне», и позиции ВСУ остаются неизменными.
- На Покровском направлении российская армия пытается возобновить наступление – вчера число атак практически удвоилось.
- В районе Донецка также наблюдается рост боевой активности. Украина отвечает контратаками, и серьезных изменений в расположении войск не зафиксировано.
- На южном фронте активность российских войск заметно возросла в направлении Гуляйполя. Несколько атак проведены в районе Орехова, однако успехов они не принесли.
- В районе островов на Днепре Россия дважды пыталась прорваться к украинским позициям, но обе попытки оказались неудачными.