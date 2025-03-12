Во время битвы взглядов между чемпионом IBO в среднем весе Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном произошел инцидент, за который Юбенк получил серьезный штраф.
Видео ⟩ Роковые яйца. Чемпион мира оштрафован на огромную сумму за неспортивное поведение
Как сообщает Sky Sports, битва взглядов состоялась в конце февраля. Во время дуэли Юбенк разибл яйцо о лицо соперника.
Британская боксерская ассоциация оштрафовала чемпиона IBO на 100 тысяч фунтов.
Поединок Юбенк-Бенн назначен на 26 апреля и пройдет на лондонском стадионе Тоттенхэм Хотспур. На самом деле, бой должен был состояться еще в 2022 году, но Бенн провалил допинг-тесты и поединок был перенесен.
EUBANK SLAPS BENN!!🤯 pic.twitter.com/v5wPqEvPEv— BoxingScene.com (@boxingscene) February 25, 2025