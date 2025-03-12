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Видео Роковые яйца. Чемпион мира оштрафован на огромную сумму за неспортивное поведение

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Крис Юбенк-младший и Конор Бенн, пресс-конференция - стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон, Великобритания - 27 февраля 2025 г. Крис Юбенк-младший с сотрудником службы безопасности, который держит сканер с надписью Egg Detector во время пресс-конференции.
Крис Юбенк-младший и Конор Бенн, пресс-конференция - стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон, Великобритания - 27 февраля 2025 г. Крис Юбенк-младший с сотрудником службы безопасности, который держит сканер с надписью Egg Detector во время пресс-конференции. Фото: PETER CZIBORRA

Во время битвы взглядов между чемпионом IBO в среднем весе Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном произошел инцидент, за который Юбенк получил серьезный штраф.

Как сообщает Sky Sports, битва взглядов состоялась в конце февраля. Во время дуэли Юбенк разибл яйцо о лицо соперника.

Британская боксерская ассоциация оштрафовала чемпиона IBO на 100 тысяч фунтов.

Поединок Юбенк-Бенн назначен на 26 апреля и пройдет на лондонском стадионе Тоттенхэм Хотспур. На самом деле, бой должен был состояться еще в 2022 году, но Бенн провалил допинг-тесты и поединок был перенесен.

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