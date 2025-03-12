Видео Роковые яйца. Чемпион мира оштрафован на огромную сумму за неспортивное поведение

Как сообщает Sky Sports, битва взглядов состоялась в конце февраля. Во время дуэли Юбенк разибл яйцо о лицо соперника.

Поединок Юбенк-Бенн назначен на 26 апреля и пройдет на лондонском стадионе Тоттенхэм Хотспур. На самом деле, бой должен был состояться еще в 2022 году, но Бенн провалил допинг-тесты и поединок был перенесен.