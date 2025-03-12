У сборной Эстонии по керлингу на колясках есть шанс пройти на Паралимпиаду: началась борьба за путевку

В первый день турнира эстонцы одержали одну победу и потерпели одно поражение. В первом матче пара уступила сборной Чехии со счетом 3:7. Однако во втором поединке Рийдебах и Виллау уверенно обыграли команду Латвии – 8:3.

Генеральный секретарь Эстонского союза керлинга Лийза Турманн подчеркнула, что этот чемпионат мира имеет большое значение для Эстонии, поскольку у команды есть реальный шанс квалифицироваться на Паралимпийские игры.

«Для попадания на Паралимпийские игры команды набирают очки по итогам трех чемпионатов мира. На данный момент, по результатам двух турниров, сборная Эстонии занимает 8-е место в квалификационном рейтинге. Поскольку на Паралимпиаду проходят восемь лучших команд, у Эстонии есть реальный шанс на отбор», – объяснила Турманн.

Сборная Эстонии выступает в группе «B» вместе с командами Канады, Чехии, Дании, Италии, Латвии и Польши. Сегодня эстонские спортсмены сыграют против Дании и Канады.

Фаворитами чемпионата мира считаются сборные Китая, Канады и Кореи.

Эстонию на турнире представляют Кятлин Рийдебах и Айн Виллау. Главный тренер команды – Александер Андре, а поддержку команде оказывает Сандер Киротар.