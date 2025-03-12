Ср, 12.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Хенри Сильдару уверенно вышел в финал на последнем этапе Кубка мира сезона

Copy
Хенри Сильдару.
Хенри Сильдару. Фото: Gian Ehrenzeller

Фристайл-лыжник Хенри Сильдару уверенно пробился в финал в дисциплине слоупстайл на заключительном этапе Кубка мира сезона, который проходит во французском Тиньсе.

Он квалифицировался в решающий раунд по итогам обоих своих попыток.

Из каждого квалификационного заезда в финал выходили восемь лучших спортсменов.

Сильдару набрал 71,30 балла в первой попытке и 76,98 во второй. Его результат во втором заезде принес ему 5-е место в своей группе, однако даже баллы за первый спуск позволили бы ему попасть в восьмерку финалистов.

По итогам обоих квалификационных групп Сильдару показал шестой результат.

В первой группе среди мужчин его опередил только Андри Рагеттли, набравший 80,23 балла. Во второй группе лучшими стали новозеландцы Лука Харрингтон (84,41) и Бен Барклай (80,30).

Финал в слоупстайле состоится в пятницу, а в четверг спортсмены поборются в дисциплине Big Air.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх