Протестное искусство и политическое сопротивление: cкандальные Pussy Riot впервые выступят в Таллинне

Tallinn Colors пройдет с 11 по 13 июля 2025 года в Paavli Kultuurivabrik. Помимо Pussy Riot на фестивале выступят большое количество различных артистов и художников со всего мира. Помимо музыкальной программы, вас ждут искусство, еда, мастер-классы и культурная программа. Окончательная программа фестиваля будет объявлена в ближайшие месяцы.

Представление Riot Days сочетает живую музыку, театр и мультимедиа. Поэтичное, острое как бритва и обезоруживающе смешное шоу основано на нашумевшей одноименной книге Марии Алехиной, в которой описываются знаковые акции коллектива, судебные дела и тюремные приговоры. Программа Riot Days - результат сотрудничества Алехиной с музыкальным продюсером Александром Чепарухиным и режиссером Юрием Муравицким.

Riot Days постоянно дополняется размышлениями ее авторов о текущей политической повестке. По состоянию на 2025 год в программе освещены следующие события: протесты Pussy Riot, включая их столкновение с казаками во время Олимпиады в Сочи 2014 года; нападения прокремлевских групп; история Алексея Навального, его арест, заключение под стражу и убийство в тюрьме; многочисленные аресты Марии; вторжение Путина в Украину. Это новая смелая глава в творческой биографии всемирно известного феминистского коллектива.

По всему миру шоу было показано более 400 раз: его видели почти во всех европейских странах, в Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. С начала российского вторжения в Украину состоялось более 150 показов последней версии Riot Days. Благодаря этому шоу и выставке Pussy Riot коллектив собрал более 200 000 евро для украинской детской больницы Охматдет в Киеве и смог поддержать политзаключенных в России.

Riot Days получило несколько наград. Кроме того, участники Riot Days были удостоены почетных докторских степеней Кентского университета и отметили свои достижения импровизированным выступлением в Кентерберийском соборе.

Pussy Riot - протестный арт-коллектив из Москвы, основанный в марте 2011 года. Свой путь группа начала с несанкционированных панк-рок-выступлений в необычных общественных местах. Эти перформансы оформлялись в музыкальные клипы и публиковались в интернете. Темы текстов коллектива - феминизм, права ЛГБТ и критика в адрес президента России Владимира Путина, которого группа считает диктатором.

Участницы Pussy Riot активно поддерживают Украину и стали символом сопротивления Путину.