Правительственные сообщения противоречивы и сбивают с толку. Жители Эстонии нуждаются в ясности и уверенности, а не в неопределенных обещаниях. Министр обороны Ханно Певкур до сих пор последовательно заявлял, что все в порядке, и что инвестиции в армию идут. В интервью 7 марта для ERR он отметил, что у армии и министерства обороны есть точное представление, что необходимо приобрести, и что в ближайшее время он представит эти данные в правительстве.

Но что было сделано до сих пор? Рекомендации по закупке боеприпасов, основанные на анализах рисков, предложенные бывшими и нынешними руководителями армии, остались без внимания. Из-за критической ситуации и безразличия правящей коалиции, возглавляемой Партией реформ, Кусти Сальм покинул пост канцлера в прошлом году. Певкур продолжал утверждать, что все в порядке, но теперь премьер-министр Михал, похоже, уже не разделяет этот оптимизм.

Цель нового правительства - обеспечить безопасность и увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. Идея Михала сделать Эстонию северным Израилем звучит впечатляюще. Я бы не возражал, если бы эта цифра была даже выше. Однако реальность такова, что крупные западные оружейные компании открывают свои заводы в Литве, а не в Эстонии. Уже год назад немецкая компания Rheinmetall объявила о строительстве завода по производству боеприпасов в Литве. Американские оборонные гиганты Lockheed Martin, Northrop Grumman и RTX также заключили контракты с литовскими партнерами на два миллиарда долларов.



Укрепление сотрудничества продолжается, и Литва планирует вложить еще восемь миллиардов долларов - помимо производства боеприпасов, в стране будут строиться заводы по производству оружия и развиваться важная для обороны инфраструктура. Несмотря на то, что в последние недели отношения между США и Европой оказались под угрозой, Литва остается верной своей оборонной кооперации с США.

Пока мы не приведем в порядок основные вопросы безопасности и не будем прислушиваться даже к нашим военным руководителям, нет смысла говорить людям, что Эстония станет Израилем или Южной Кореей. Красивые слова, к сожалению, не имеют значения на поле боя.