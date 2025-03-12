Два текстильных предприятия, Tailor Service и K.B. Passage, планируют уволить всех своих работников, так как заказы из-за рубежа больше не поступают, пишут «Деловые ведомости».
Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников
«Мы работали на рынке больше 13 лет, шили рубашки. А теперь вынуждены сократить всех своих работников, у нас их 25 человек...» – сказала ДВ собственник зарегистрированного в Таллинне предприятия Tailor Service Наталья Кравченко.
О своих планах по сокращению работников сообщила также действующая в Таллинне текстильная компания K.B. Passage. Член правления и один из собственников предприятия Яанус Беньямин подтвердил, что фирма планирует сократить всех 23 сотрудников.
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