В Европе, включая Эстонию, идет сбор подписей за то, чтобы психоделики, такие как ЛСД, психоделические грибы, MDMA и аяуаска, стали более доступными в лечебных целях. В нашей стране их употребление строго запрещено, за исключением особых случаев.
Для подписчиков
«Это не наркотики»: в Эстонии ученые и психиатры выступают за использование психоделиков в лечебных целях
Сбор миллиона подписей поддерживают многие признанные ученые и врачи, поскольку использование этих веществ в терапии показало хорошие результаты, например, в лечении депрессии, тревожных расстройств и алкогольной зависимости.