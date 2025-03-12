«Это не наркотики»: в Эстонии ученые и психиатры выступают за использование психоделиков в лечебных целях

В Европе, включая Эстонию, идет сбор подписей за то, чтобы психоделики, такие как ЛСД, психоделические грибы, MDMA и аяуаска, стали более доступными в лечебных целях. В нашей стране их употребление строго запрещено, за исключением особых случаев.