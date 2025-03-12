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«Это не наркотики»: в Эстонии ученые и психиатры выступают за использование психоделиков в лечебных целях

Перевод: Ева Ойжинская
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Пеэтер Ребане и Кристьян Прий. В центре - психоделические грибы в руках дилера.
Пеэтер Ребане и Кристьян Прий. В центре - психоделические грибы в руках дилера. Фото: Täistund, Ap/scanpix

В Европе, включая Эстонию, идет сбор подписей за то, чтобы психоделики, такие как ЛСД, психоделические грибы, MDMA и аяуаска, стали более доступными в лечебных целях. В нашей стране их употребление строго запрещено, за исключением особых случаев.

Сбор миллиона подписей поддерживают многие признанные ученые и врачи, поскольку использование этих веществ в терапии показало хорошие результаты, например, в лечении депрессии, тревожных расстройств и алкогольной зависимости.

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