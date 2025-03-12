Закупка новых 4x4 и 6x6 бронетранспортеров была подготовлена и проведена в тесном сотрудничестве с Силами обороны Эстонии. «Если часто при закупке вооружений приобретаются готовые решения с полки, то для этих бронетранспортеров уже при проектировании интерьера и экстерьера учитывались потребности эстонской армии. По сути, с конвейера турецкой компании сходит техника, адаптированная под наши требования и практически готовая к использованию. В Эстонии остается только установить средства связи и дополнительное оборудование», - сказал руководитель отдела авиационной, водной и боевой техники Центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) Марек Мардо.