Во вторник на полигоне Нурсипалу 2-й пехотной бригаде было передано почти пятьдесят новых турецких колесных бронетранспортеров. Большая часть машин - это бронетранспортеры ARMA с 6x6 колесной формулой, предназначенные для пехотных подразделений, в то время как 4x4 бронетранспортеры NMS будут использоваться в подразделениях боевой поддержки как в 1-й, так и во 2-й пехотных бригадах. Также было закуплено несколько 4x4 бронетранспортеров для Спасательного департамента.
Для подписчиков
Галерея ⟩ Новые турецкие бронетранспортеры для Сил обороны Эстонии: что они собой представляют? (1)
Закупка новых 4x4 и 6x6 бронетранспортеров была подготовлена и проведена в тесном сотрудничестве с Силами обороны Эстонии. «Если часто при закупке вооружений приобретаются готовые решения с полки, то для этих бронетранспортеров уже при проектировании интерьера и экстерьера учитывались потребности эстонской армии. По сути, с конвейера турецкой компании сходит техника, адаптированная под наши требования и практически готовая к использованию. В Эстонии остается только установить средства связи и дополнительное оборудование», - сказал руководитель отдела авиационной, водной и боевой техники Центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) Марек Мардо.