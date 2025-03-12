Конкурс У квартирных товариществ есть шанс получить «противопожарную» субсидию

В рамках конкурса квартирные товарищества могут подать заявки на получение субсидии для проведения строительных, ремонтных и реконструкционных работ, таких как обновление электросистем и установка противопожарных дверей.

По словам члена правления EKsL Андреаса Пийрсалу, противопожарная безопасность многоквартирных домов является важным вопросом для каждого квартирного товарищества и его жителей.

«Вот почему мы уже второй год подряд проводим конкурс на проектное финансирование, чтобы квартирные товарищества могли улучшить противопожарную безопасность в своих домах. В рамках проекта финансируются работы по обновлению электросистем, ремонту проходов в противопожарных зонах, а также установка противопожарных дверей и табличек с номерами квартир», - отметил Пийрсалу.

Заявки на финансирование принимаются до 10 апреля. Квартирное товарищество может запросить до 5000 евро на реализацию проекта, при этом собственное финансирование должно составлять минимум 50 процентов.

Окончательное решение о выделении средств будет принято экспертной комиссией из представителей страховых компаний и объявлено не позднее 10 июня.

В 2024 году в рамках конкурса на улучшение противопожарной безопасности в многоквартирных домах было поддержано 15 проектов на общую сумму 40 000 евро, в основном для приобретения противопожарных дверей и утепленных чердачных люков.

Получателями поддержки стали товарищества из Пярнумаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа, Харьюмаа и Таллинна.

Председатель квартирного товарищества Kopli 69 Юлиана Соколова сообщила, что с помощью проектного финансирования они заменили три противопожарные двери.

«Мы получили предписание от Спасательного департамента о том, что обязаны установить противопожарные двери, ведущие в эвакуационные лестничные клетки. Обеспечение пожарной безопасности для нас очень важно. Мы благодарны за проектное финансирование», - сказала Соколова.

В 2023 году в застрахованных зданиях произошло более 500 пожаров, общий ущерб составил 14,3 миллиона евро. Из них 212 пожаров произошло в квартирах (ущерб составил в среднем 11 000 евро), еще 37 пожаров - в многоквартирных домах.

Большинство владельцев квартир в Эстонии оформили страхование жилья, около половины квартирных товариществ заключили договоры коллективного страхования, покрывающего ущерб, нанесённый зданиям, находящимся в их управлении.

Условия конкурса на проектное финансирование для улучшения противопожарной безопасности можно найти здесь.