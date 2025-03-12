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В среду в Харьюмаа открылся новый продуктовый магазин

Перевод: Павел Соболев
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Новый магазин в поселке Ору.
Новый магазин в поселке Ору. Фото: Meie toidukaubad

Сегодня, в среду, 12 марта, в 10 часов утра в поселке Ору, расположенном в Харьюмаа, близ границы с Ярвамаа, открылся новый магазин Meie toidukaubad.

Работавший ранее в арендуемых помещениях оруский магазин теперь располагается в новом здании по адресу Тяхепаю-теэ, 5. Поскольку в старом здании было сложно предложить покупателям комфортные условия и во всех отношениях оправдать их ожидания, продуктовая торговая сеть Meie инвестировала в новое энергоэффективное здание, предназначенное специально для торговой сферы.

«Магазин в Oru - это общественный магазин. Нам нравится думать о покупателях как о хороших гостях, которых мы стараемся гостеприимно принять в нашем магазине, - сказал Рейн Рейнвеэ, руководитель продуктовой розничной сети Meie. - Мы очень надеемся, что новое здание магазина понравится как уже существующим покупателям, так и новым посетителям; сеть Meie всем будет рада».

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