В среду в Харьюмаа открылся новый продуктовый магазин

Работавший ранее в арендуемых помещениях оруский магазин теперь располагается в новом здании по адресу Тяхепаю-теэ, 5. Поскольку в старом здании было сложно предложить покупателям комфортные условия и во всех отношениях оправдать их ожидания, продуктовая торговая сеть Meie инвестировала в новое энергоэффективное здание, предназначенное специально для торговой сферы.

«Магазин в Oru - это общественный магазин. Нам нравится думать о покупателях как о хороших гостях, которых мы стараемся гостеприимно принять в нашем магазине, - сказал Рейн Рейнвеэ, руководитель продуктовой розничной сети Meie. - Мы очень надеемся, что новое здание магазина понравится как уже существующим покупателям, так и новым посетителям; сеть Meie всем будет рада».