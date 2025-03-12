Сегодня, в среду, 12 марта, в 10 часов утра в поселке Ору, расположенном в Харьюмаа, близ границы с Ярвамаа, открылся новый магазин Meie toidukaubad.
Для подписчиков
В среду в Харьюмаа открылся новый продуктовый магазин
Работавший ранее в арендуемых помещениях оруский магазин теперь располагается в новом здании по адресу Тяхепаю-теэ, 5. Поскольку в старом здании было сложно предложить покупателям комфортные условия и во всех отношениях оправдать их ожидания, продуктовая торговая сеть Meie инвестировала в новое энергоэффективное здание, предназначенное специально для торговой сферы.