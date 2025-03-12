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Украинцы возмущены визитом кандидата в президенты МОК в Россию

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Моринари Ватанабэ.
Моринари Ватанабэ. Фото: Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Украинская федерация гимнастики назвала «недопустимым поведением» визит в Москву президента Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата на пост президента МОК Моринари Ватанабэ.

Визит в Москву состоялся 10 марта, тогда же Ватанабэ встретился с с российскими спортсменами, тренерами и представителями Федерации гимнастики России.

Украинцев возмутила эта встреча и то, что Ватанабэ обнялся с гимнастом Никитой Нагорным, который находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и Канады.

В украинской федерации также полагают, что этот визит не повлияет на ситуацию с баном российских гимнастов на международных соревнованиях, так как они отстранены решением конгресса Европейского гимнастического союза.

Однако ранее FIG уже начала выдавать российским спортсменам нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

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