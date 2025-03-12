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Экономист: новые пошлины ЕС и США начнут влиять на цену некоторых товаров

Перевод: Сергей Светлов
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Флаг ЕС.
Флаг ЕС. Фото: Pärnu Postimees

В среду, 12 марта, Европейский союз сообщил, что в ответ на штрафные пошлины США, введенные против ЕС, теперь они также вводят пошлины на товары из США.

В конце февраля президент США Дональд Трамп объявил, что введет 25-процентную пошлину на сталь и алюминий. Эти меры вступили в силу. Сегодня утром председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен сообщила, что Европейский союз вводит ответные пошлины на товары из США на сумму 26 миллиардов евро.

Что это означает для нас? Главный экономист Luminor Ленно Уускюла отметил, что это еще одно решение, которое вызывает путаницу со стороны США.

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