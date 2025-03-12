Экономист: новые пошлины ЕС и США начнут влиять на цену некоторых товаров

В конце февраля президент США Дональд Трамп объявил, что введет 25-процентную пошлину на сталь и алюминий. Эти меры вступили в силу. Сегодня утром председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен сообщила, что Европейский союз вводит ответные пошлины на товары из США на сумму 26 миллиардов евро.