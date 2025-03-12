Хотя внезапная болезнь попутчика может нарушить планы поездки, страховая защита от срыва поездки обычно помогает в этой ситуации. Однако важно понимать, кто имеет право на возмещение расходов при болезни и как страховая компания определяет размер возмещаемой суммы в таких случаях.
Эксперт объясняет: имеете ли вы право на компенсацию за отмененную поездку в случае заболевания спутника жизни, няни или подруги?
«Чаще всего наши клиенты используют страховую защиту от срыва поездки, когда заболевают сами или вынуждены отменить поездку из-за болезни попутчика или несчастного случая. Задержки авиарейсов и другие неожиданные события реже становятся причиной срыва поездки», - отметила Марит Рааг, менеджер Seesam по продуктам страхования путешествий.
По словам представителя страховщика, страховка покрывает расходы на отмененную по болезни поездку, если заболел сам путешественник или проживающий с ним член семьи - супруг, спутник жизни или ребенок. Существует также специальная страховая защита на случай угрожающего жизни состояния или смерти, которая распространяется на отказ от поездки или ее прерывание в связи с кончиной родственника. В последнем случае возмещается стоимость обратной дороги.
Страхование срыва поездки также помогает при путешествии в большой группе
Люди нередко путешествуют большими группами, с родителями и лучшими друзьями. Что делать, если заболела присматривающая за детьми няня или принимающий группу хозяин? Как страхование справляется с такими ситуациями?
«Страховка от срыва поездки покрывает расходы, связанные с отменой или прерыванием путешествия, даже если проблема касается не члена семьи. Предполагается, что это единственный попутчик, будь то подруга, мать или брат. Если расходы на поездку были оплачены совместно, возмещение производится пропорционально.
Если каждый человек оплачивал билеты и проживание отдельно, возмещение будет производиться на основании подтверждающих эти расходы документов. Страховым случаем также является ситуация, если вы, например, планировали навестить университетского друга в Барселоне, но хозяин неожиданно заболел. Страховой компании необходимо предоставить объяснение принимающей стороны и документ, выданный врачом», - объяснила Рааг процедуру возмещения ущерба при срыве поездки.
Однако если вы путешествуете большой группой, например, две семьи с бабушками и дедушками, и один ребенок заболел, после чего все участники решили отказаться от поездки, нужно учитывать, что это разные семьи, а страховая защита на случай болезни действует только в пределах семьи. «Семья, чей ребенок заболел, получит компенсацию, а остальным есть смысл все же отправиться в путь», - уточнила Рааг.
По словам представителя Seesam, бывали случаи, когда с семьей должна была путешествовать няня, но в последний момент заболела. Хотя она не считается членом семьи и на нее не распространяется обычная страховая защита, перед оформлением страховки следует обратиться с этим вопросом в страховую компанию, чтобы вместе найти подходящее решение.
«Встречаются и случаи, когда человек заболевает, но его проживание уже оплатил один из его попутчиков, причем пропускает поездку только заболевший участник. Ничего страшного! Компенсация за совместно оплаченное проживание рассчитывается и выплачивается пропорционально количеству человек. Если авиабилеты тоже были оплачены другим человеком, компенсация будет выплачена ему или застрахованному лицу, в соответствии с пожеланиями последнего», - добавила Рааг.
Чтобы чувствовать себя уверенно при планировании путешествия в большой группе и при возникновении непредвиденных ситуаций в пути, страховщик рекомендует каждому участнику выбрать сумму страховки, которая покрывает стоимость проживания, авиабилеты и другие транспортные расходы одного человека. Поскольку страховая защита от срыва поездки начинает действовать через несколько дней после оформления полиса, важно заключить договор сразу после бронирования поездки.
«Нельзя забывать, что в случае болезни необходимо предоставить страховой компании медицинскую справку и, при необходимости, историю болезни, а также документы, подтверждающие расходы, например: счета, платежные поручения, билеты и бронирования.
В случае изменения расписания нужно запросить у авиакомпании информацию о причине конкретного изменения, технической неисправности или задержки рейса. Вы также должны сообщить в страховую компанию, если сама авиакомпания частично компенсирует расходы, связанные с изменением», - перечислила Рааг документы, на основании которых осуществляется возмещение расходов.