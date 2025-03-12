Эксперт объясняет: имеете ли вы право на компенсацию за отмененную поездку в случае заболевания спутника жизни, няни или подруги?

Однако если вы путешествуете большой группой, например, две семьи с бабушками и дедушками, и один ребенок заболел, после чего все участники решили отказаться от поездки, нужно учитывать, что это разные семьи, а страховая защита на случай болезни действует только в пределах семьи. «Семья, чей ребенок заболел, получит компенсацию, а остальным есть смысл все же отправиться в путь», - уточнила Рааг.

По словам представителя Seesam, бывали случаи, когда с семьей должна была путешествовать няня, но в последний момент заболела. Хотя она не считается членом семьи и на нее не распространяется обычная страховая защита, перед оформлением страховки следует обратиться с этим вопросом в страховую компанию, чтобы вместе найти подходящее решение.

«Встречаются и случаи, когда человек заболевает, но его проживание уже оплатил один из его попутчиков, причем пропускает поездку только заболевший участник. Ничего страшного! Компенсация за совместно оплаченное проживание рассчитывается и выплачивается пропорционально количеству человек. Если авиабилеты тоже были оплачены другим человеком, компенсация будет выплачена ему или застрахованному лицу, в соответствии с пожеланиями последнего», - добавила Рааг.

Чтобы чувствовать себя уверенно при планировании путешествия в большой группе и при возникновении непредвиденных ситуаций в пути, страховщик рекомендует каждому участнику выбрать сумму страховки, которая покрывает стоимость проживания, авиабилеты и другие транспортные расходы одного человека. Поскольку страховая защита от срыва поездки начинает действовать через несколько дней после оформления полиса, важно заключить договор сразу после бронирования поездки.

«Нельзя забывать, что в случае болезни необходимо предоставить страховой компании медицинскую справку и, при необходимости, историю болезни, а также документы, подтверждающие расходы, например: счета, платежные поручения, билеты и бронирования.

В случае изменения расписания нужно запросить у авиакомпании информацию о причине конкретного изменения, технической неисправности или задержки рейса. Вы также должны сообщить в страховую компанию, если сама авиакомпания частично компенсирует расходы, связанные с изменением», - перечислила Рааг документы, на основании которых осуществляется возмещение расходов.