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Шведский производитель аккумуляторов обанкротился

Редактор: rus.postimees.ee
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Фото статьи
Фото: HELENA SODERPALM

Шведский производитель аккумуляторов Northvolt объявил в среду о том, что подал заявление о банкротстве в Швеции. По данным Yahoo Finance, Northvolt является одной из крупнейших компаний страны и рушит надежду Европы на создание конкурента крупным азиатским производителям аккумуляторов для электромобилей.

В ноябре прошлого года шведский производитель аккумуляторных элементов Northvolt из-за нехватки средств подал в США заявление о банкротстве с целью поиска дополнительных средств для увеличения производственных мощностей на своем основном заводе на севере Швеции.

К сожалению, компания, в которой работает более 5000 человек, не смогла обеспечить необходимые финансовые условия для продолжения деятельности в ее нынешнем виде. Документы показывают, что к концу января задолженность компании выросла до более чем восьми миллиардов долларов, которые были распределены между девятью субъектами, находящимися в процедурах банкротства в США.

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