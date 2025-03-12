Шведский производитель аккумуляторов обанкротился

В ноябре прошлого года шведский производитель аккумуляторных элементов Northvolt из-за нехватки средств подал в США заявление о банкротстве с целью поиска дополнительных средств для увеличения производственных мощностей на своем основном заводе на севере Швеции.

К сожалению, компания, в которой работает более 5000 человек, не смогла обеспечить необходимые финансовые условия для продолжения деятельности в ее нынешнем виде. Документы показывают, что к концу января задолженность компании выросла до более чем восьми миллиардов долларов, которые были распределены между девятью субъектами, находящимися в процедурах банкротства в США.