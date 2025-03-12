Шведский производитель аккумуляторов Northvolt объявил в среду о том, что подал заявление о банкротстве в Швеции. По данным Yahoo Finance, Northvolt является одной из крупнейших компаний страны и рушит надежду Европы на создание конкурента крупным азиатским производителям аккумуляторов для электромобилей.
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Шведский производитель аккумуляторов обанкротился
В ноябре прошлого года шведский производитель аккумуляторных элементов Northvolt из-за нехватки средств подал в США заявление о банкротстве с целью поиска дополнительных средств для увеличения производственных мощностей на своем основном заводе на севере Швеции.