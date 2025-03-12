В Нидерландах с 6 по 9 марта проходил чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, где на мужских соревнованиях по прыжкам с шестом произошел уникальный случай.
Уникальная ситуация: на чемпионате Европы были вручены две золотые медали
Одинаковый результат показали сразу три прыгуна: Эммануил Каралис (Греция), Менно Влон (Нидерланды), Сондре Гуттормсен (Норвегия) преодолели высоту 5.90 метров. Однако по количеству попыток Сондре Гуттормсен занял третье место, а вот определить золотого призера оказалось невозможно: и Каралис, и Влон имели одинаковое количество попыток.
Судьи решили вручить золотые медали обоим спортсменам, причем для Греции это первая золотая медаль в прыжках с шестом на чемпионатах Европы в помещении.