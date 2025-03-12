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Эстония впервые примет чемпионат Европы по художественной гимнастике! Накануне была проведена жеребьева порядка выступлений

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В ходе состоявшегося в Таллинне трехдневного заседания технического комитета Европейской федерации гимнастики была проведена жеребьевка порядка выступлений стран на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который состоится в июне.
В ходе состоявшегося в Таллинне трехдневного заседания технического комитета Европейской федерации гимнастики была проведена жеребьевка порядка выступлений стран на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который состоится в июне. Фото: RG Tallinn 2025

В ходе состоявшегося в Таллинне трехдневного заседания технического комитета Европейской федерации гимнастики была проведена жеребьевка порядка выступлений стран на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который состоится в июне.

По результатам жеребьевки юниорская команда Эстонии по групповой гимнастике будет выступать во втором потоке, под номером 13, вместе с командами Азербайджана, Болгарии, Испании, Италии и Германии. Команда взрослых по групповой гимнастике будет выступать в первом потоке, пятой по счету, вместе с командами Украины, Франции, Израиля, Германии, Болгарии и Италии.

Эстонские индивидуальные гимнастки будут соревноваться в квалификационном турнире в первом потоке, а на второй день - в третьем.

Эстонская сборная на домашнем чемпионате Европы:

· Сборная по групповым упражнениям среди юниоров (София Яковлева, Анна Каролина Оболонина, Анастасия Немеровская, Александра Ивахненко, Кристина Егоровa, Екатерина Коржинская)

· Национальная сборная по групповым упражнениям среди взрослых (Элис Кретелле Кукк, Камилa Григоренко, Полина Тубалева, Йоханна Симонe Пертенс, Ника Оборская, Ксения Озигина)

· Индивидуальная сборная среди взрослых: имена официально не подтверждены, но фаворитами являются Аннетт Вахер и Валерия Валасевич.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Эстонии впервые. Соревнования состоятся с 4 по 8 июня в Таллине, на арене Unibet. В столицу Эстонии ожидается около 800 участников из 40 стран. Лучших спортсменов континента определят в двух возрастных группах - среди юниоров и взрослых - в программе чемпионата запланировано 12 медальных соревнований.

Это высококлассное международное спортивное событие, которое соберет лучших атлетов со всей Европы. Кроме того, среди ценностей предстоящего чемпионата - экологически чистое проведение соревнований и вовлечение местных партнеров.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике входит в программу спортивных событий Таллинн - Европейская спортивная столица 2025 года.

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