Эстония впервые примет чемпионат Европы по художественной гимнастике! Накануне была проведена жеребьева порядка выступлений

По результатам жеребьевки юниорская команда Эстонии по групповой гимнастике будет выступать во втором потоке, под номером 13, вместе с командами Азербайджана, Болгарии, Испании, Италии и Германии. Команда взрослых по групповой гимнастике будет выступать в первом потоке, пятой по счету, вместе с командами Украины, Франции, Израиля, Германии, Болгарии и Италии.

Эстонские индивидуальные гимнастки будут соревноваться в квалификационном турнире в первом потоке, а на второй день - в третьем.

Эстонская сборная на домашнем чемпионате Европы: · Сборная по групповым упражнениям среди юниоров (София Яковлева, Анна Каролина Оболонина, Анастасия Немеровская, Александра Ивахненко, Кристина Егоровa, Екатерина Коржинская) · Национальная сборная по групповым упражнениям среди взрослых (Элис Кретелле Кукк, Камилa Григоренко, Полина Тубалева, Йоханна Симонe Пертенс, Ника Оборская, Ксения Озигина) · Индивидуальная сборная среди взрослых: имена официально не подтверждены, но фаворитами являются Аннетт Вахер и Валерия Валасевич.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Эстонии впервые. Соревнования состоятся с 4 по 8 июня в Таллине, на арене Unibet. В столицу Эстонии ожидается около 800 участников из 40 стран. Лучших спортсменов континента определят в двух возрастных группах - среди юниоров и взрослых - в программе чемпионата запланировано 12 медальных соревнований.

Это высококлассное международное спортивное событие, которое соберет лучших атлетов со всей Европы. Кроме того, среди ценностей предстоящего чемпионата - экологически чистое проведение соревнований и вовлечение местных партнеров.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике входит в программу спортивных событий Таллинн - Европейская спортивная столица 2025 года.