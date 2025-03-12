Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что журналисты слишком спешат, спрашивая о том, поддерживает ли Москва согласие Киева на временное прекращение огня. Согласие Киева на 30-дневное перемирие было достигнуто на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии.

«Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера общаясь с прессой, и [госсекретарь США Марко ] Рубио и [помощник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде», - днем 12 марта цитируют российские СМИ слова путинского пресс-секретаря.