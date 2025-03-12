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Россия не готова прекращать огонь в Украине: Кремль ответил на согласие Киева (2)

Обновлено 12 марта 2025, 13:38
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Владимир Путин всматривается в летающие военные машины в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года.
Владимир Путин всматривается в летающие военные машины в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года. Фото: Host photo agency/via REUTERS

Кремль официально прокомментировал новость о согласии Украины на 30-дневное прекращение огня. Инициатива была озвучена американской стороной на переговорах в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что журналисты слишком спешат, спрашивая о том, поддерживает ли Москва согласие Киева на временное прекращение огня. Согласие Киева на 30-дневное перемирие было достигнуто на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии.

«Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера общаясь с прессой, и [госсекретарь США Марко ] Рубио и [помощник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде», - днем 12 марта цитируют российские СМИ слова путинского пресс-секретаря.

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