Кремль официально прокомментировал новость о согласии Украины на 30-дневное прекращение огня. Инициатива была озвучена американской стороной на переговорах в Саудовской Аравии.
Для подписчиков
Россия не готова прекращать огонь в Украине: Кремль ответил на согласие Киева (2)
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что журналисты слишком спешат, спрашивая о том, поддерживает ли Москва согласие Киева на временное прекращение огня. Согласие Киева на 30-дневное перемирие было достигнуто на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии.