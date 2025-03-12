Партия реформ и «Ээсти 200» начинают коалиционные переговоры

«В течение двух недель мы подготовим основу коалиционного соглашения, на котором будет базироваться наша деятельность. Этот документ будет кратким и сфокусированным на ключевых направлениях. Это позволит нам без промедления принимать необходимые решения для обеспечения безопасности и экономического роста», - заявил председатель Партии реформ Кристен Михал.

«Мы принесем изменения с новым правительством. Быстро примем смелые решения для повышения конкурентоспособности экономики и сокращения бюрократии. Для “Ээсти 200” важно договориться о конкретных реформах в государственном управлении, внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также в развитии спорта и культуры как экономических отраслей. Поэтому в течение следующих двух месяцев мы согласуем планы реформ», - сказала председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас.

В разработке коалиционного соглашения примут участие Кристен Михал и Эркки Кельдо от Партии реформ, а также Кристина Каллас и Маргус Цахкна от «Ээсти 200».

«После составления основного соглашения каждый партнер назначит профильного руководителя или ответственного министра, который привлечет к работе парламентариев, экспертов и заинтересованные стороны. До мая мы подготовим детализированные политические документы по каждой сфере. Они будут одобрены сторонами, и мы будем периодически оценивать реализацию намеченных планов», - объяснил Кристен Михал.