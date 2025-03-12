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Рубио дал указание возобновить военную помощь США странам Балтии

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Госсекретарь США Марко Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Joe Skipper

Новая администрация Соединенных Штатов хотела выяснить, соответствуют ли программы внешней помощи приоритетам страны, и временно приостановила оказание связанной с безопасностью помощи странам Балтии. Однако недавно госсекретарь Марко Рубио подписал указ, в рамках которого США восстанавливают помощь балтийским государствам.

В пятницу, 7 марта Рубио подписал указ, в котором говорится, что США продолжат финансирование военной помощи странам Балтии, сообщает ERR.

Во вторник, 11 марта министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Латвия высоко оценивает решение госсекретаря США продолжить финансирование военной помощи балтийским государствам. По словам Браже, это подтверждает общее понимание интересов США и балтийских стран в укреплении оборонного сотрудничества.

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