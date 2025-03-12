Рубио дал указание возобновить военную помощь США странам Балтии

Новая администрация Соединенных Штатов хотела выяснить, соответствуют ли программы внешней помощи приоритетам страны, и временно приостановила оказание связанной с безопасностью помощи странам Балтии. Однако недавно госсекретарь Марко Рубио подписал указ, в рамках которого США восстанавливают помощь балтийским государствам.