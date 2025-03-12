Новая администрация Соединенных Штатов хотела выяснить, соответствуют ли программы внешней помощи приоритетам страны, и временно приостановила оказание связанной с безопасностью помощи странам Балтии. Однако недавно госсекретарь Марко Рубио подписал указ, в рамках которого США восстанавливают помощь балтийским государствам.
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Рубио дал указание возобновить военную помощь США странам Балтии
В пятницу, 7 марта Рубио подписал указ, в котором говорится, что США продолжат финансирование военной помощи странам Балтии, сообщает ERR.