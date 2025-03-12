Капитан грузового судна, которое столкнулось с танкером в Северном море, является гражданином России

Вчера полиция Великобритании арестовала 59-летнего мужчину по подозрению в убийстве после того, как торговое судно Solong, принадлежащее компании Ernst Russ, в понедельник столкнулось с танкером под флагом США Stena Immaculate. В результате происшествия до сих пор числится пропавшим один член экипажа грузового судна, и, по всей вероятности, он погиб.

«Компания Ernst Russ подтверждает, что капитан является гражданином России. Остальной экипаж состоит из граждан России и Филиппин», - говорится в заявлении компании, отправленном в AFP.

140-метровое контейнеровозное судно Solong, под флагом Португалии, покинуло порт Гранджемута в Шотландии в воскресенье в 19:30.

Танкер Stena Immaculate, в который врезался Solong, вышел из порта Коринф в Греции. Судно использовалось для перевозки авиатоплива, необходимого для нужд американских военных.

Танкер должен был доставить груз в Иммингем в районе устья реки Хамбер и ожидал у специально отведенной якорной стоянки.

Источник в британском правительстве ранее сообщил The Telegraph, что первоначальное расследование не указывает на преступный мотив инцидента, однако это еще не исключено.

Solong недавно не прошел проверку безопасности рулевого устройства. Согласно документам проверки, проведенной в июле прошлого года, ирландские специалисты выяснили, что показания рулевого устройства/компаса в экстренной ситуации на Solong были нечитаемыми. В Дублине также были обнаружены другие недостатки на судне.

Среди других проблем были недостаточные сигналы тревоги, плохо обслуживаемые спасательные шлюпки и несоответствующие требованиям противопожарные двери.

Грузовое судно по-прежнему дрейфует в Северном море и горит, но, по всей видимости, угрозы затопления нет.