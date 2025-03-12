Масштабное расследование: Россия совершила десятки кибератак на Европу

Исследовательская группа Европейского вещательного союза (EBU) подготовила обширный отчет на эту тему.

Речь идет преимущественно об атаках, совершенных с помощью компьютерных технологий, и вмешательстве в выборы, но также среди них встречаются и акты диверсий против физических объектов. К ним относятся, например, поджоги, вандализм и саботаж.

Большинство атак были направлены на страны Балтии, а также на Польшу и Германию. В случае Финляндии упоминаются находящиеся в стадии расследования повреждения кабелей. Однако подозрения в возможных попытках российских диверсантов проникнуть на объекты водоснабжения были признаны необоснованными.

Авторы отчета считают, что Северные страны будут все чаще становиться целями для России.

Для совершения диверсий Россия часто вербует обычных преступников или добровольцев из социальных сетей.

Целью России является разрушение структур НАТО и ЕС, а также создание хаоса в их странах-членах, отмечается в отчете.