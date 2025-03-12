Компания Enefit Green, которая на 77,2% принадлежит государственному энергетическому концерну Eesti Energia, в отчете за февраль заявила, что при слишком низкой цене на электроэнергию она просто не будет производить электричество с помощью ветрогенераторов.
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Госкомпания останавливает производство ветровой энергии, если цена на нее «слишком низкая»
Руководство Enefit Green принимает подобные меры, несмотря на то, что имеющиеся ветрогенераторы могли бы обеспечить потребителей более дешевой электроэнергией.