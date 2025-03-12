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Госкомпания останавливает производство ветровой энергии, если цена на нее «слишком низкая»

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Ветропарк Enefit Green.
Ветропарк Enefit Green. Фото: Enefit Green

Компания Enefit Green, которая на 77,2% принадлежит государственному энергетическому концерну Eesti Energia, в отчете за февраль заявила, что при слишком низкой цене на электроэнергию она просто не будет производить электричество с помощью ветрогенераторов.

Руководство Enefit Green принимает подобные меры, несмотря на то, что имеющиеся ветрогенераторы могли бы обеспечить потребителей более дешевой электроэнергией.

В феврале Enefit Green произвела в общей сложности 136,3 ГВтч электроэнергии, что на 14 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.

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