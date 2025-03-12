Переговоры американской и украинской делегаций, состоявшиеся 11 марта в Саудовской Аравии, закончились объявлением о готовности Украины к 30-дневному перемирию и о возобновлении американской военной поддержки Киева. Павел Соболев выражает осторожный оптимизм в отношении того, что США все-таки не имеют планов стать в войне союзником РФ.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Трамп перестает обвинять Украину в нежелании мира. Начнет ли он обвинять в этом Россию?
После вступления Дональда Трампа в должность президента США из Вашингтона поступало очень мало обнадеживающих для Украины сигналов, зато не было недостатков в крайне тревожных. Кульминация этой неприятной тенденции пришлась на 28 февраля, когда случился скандал в Белом доме с участием американского и украинского президентов. После этой неприглядной сцены у многих союзников Киева возникло ощущение, что сворачивание американской военной поддержки неизбежно, что подтвердили и скорые официальные сообщения о приостановке поставок оружия и обмена разведданными.
В отношении очередного раунда переговоров представителей США и Украины, который был намечен на этой неделе в Эр-Рияде, сторонниками Украины часто говорилось о предчувствиях продолжения грубого давления Вашингтона на Киев с целью принуждения к подписанию соглашения о перемирии на выгодных РФ условиях. Только тяжелее эти предчувствия делали очередные заявления госсекретаря Марко Рубио о том, что Украина должна отказаться от идеи возвращения себе всех оккупированных территорий.
Однако первые же официальные заявления делегаций по итогам вторничных переговоров принесли сенсационный результат: стороны, явно довольные друг другом, объявили о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня, которое, по сути, начнет действовать автоматически в том случае, если Россия также выскажет в этом заинтересованность.
Карты для Трампа
Не стоит, наверное, списывать такое согласие между двумя еще совсем недавно очень напряженно общавшимися сторонами только на то, что, возможно, иногда Трамп встает с правой, а иногда - с левой ноги, и этим и объясняется его склонность к крайне противоречивому поведению. Более правдоподобным будет выглядеть предположение, что и Украина, и Россия в последние дни сделали кое-что, что побудило Вашингтон снова выставить себя союзником Украины и сообщить о немедленном возобновлении снабжения Киева и вооружениями, и информацией.
Насчет того, что сделала Украина, все более-менее прозрачно. Трамп совсем недавно отчитывал Зеленского за то, что у того нет карт, Украина в начале этой недели четко показала, что кое-какие все-таки имеются, предприняв беспрецедентную для этой войны дроновую атаку на московский регион. Оценить качество этих карт может не только Трамп, но и его венгерский фанат Виктор Орбан, которому довольно ярко была продемонстрирована уязвимость нефтепровода «Дружба».
Это вовсе не значит, что Дональда Трампа прямо вот уж в хорошем смысле впечатлила демонстрация дроновых возможностей Украины или что Зеленский стал казаться ему все же заслуживающим уважения «крутым парнем». Такая романтика тут совсем не обязательна, достаточно было бы и того, что Украина продекларировала: предательство США существенно ослабит украинскую оборону, но полностью возможности Украины к сопротивлению не уничтожит, при этом ясно были показаны форматы той военной активности, с помощью которой уже Украина, а вовсе не Россия, может «эскалировать» ситуацию. Уйти из Суджи - это может выглядеть пустяком, если начать регулярно «доставать» Москву.
Совсем не факт, что Дональду Трампу эта демонстрация понравилась, но почти наверняка она навела его - или разумную часть его советников - на мысль, что упрямство Украины будет вполне достаточным и долгоиграющим, чтобы не позволить Трампу сервировать себя миру и избирателям «миротворцем». И также вполне вероятно, что разумные силы среди его советников говорят ему, что Россия тем временем в действительности не проявляет никакой заинтересованности к прекращению войны.
Перед телекамерами Трамп может говорить, что Путин привержен миру, за закрытыми же дверями советники могут в беседах с Трампом настаивать, что те условия, на которых Путин готов остановить огонь, настолько безумны, что их просто невозможно будет скормить никому как часть «справедливой сделки», заключенной под давлением Вашингтона, потому что их невозможно будет интерпретировать как-то иначе, кроме как грубое и бескомпромиссное давление Москвы.
Войны реальные и торговые
Тем не менее, просто отмахнуться от этой сделки, обвинив в недоговороспособности или Украину, или обе стороны Трамп не может, потому что пока он не достиг никаких успехов на других своих «фронтах»: торговые войны и пошлинные кнуты могут возбуждать поклонников Трампа только до тех пор, пока за ними не следует рецессии, а экономический фланг команды Трампа уже заговорил о «трудных временах».
Для Трампа не так уж просто объяснить, зачем нужно было сейчас так уж давить на ту же Канаду, и для сбалансирования провалов в одних местах ему было бы сейчас крайне полезно хотя бы инсценировать свой триумф в другом, и в международном масштабе - самом «медийном».
Это и могло привести американских переговорщиков в Эр-Рияде на те позиции, с которых они там выступили, и к словам, которые они после переговоров произнесли; с одной стороны, это во многом пока только слова, потому что речь пока лишь о продолжении поставок того, что выделил Байден, с другой стороны - все-таки не только: текущая расстановка причастных сил на схеме кризисного урегулирования уже совсем не такая, какой была дюжину дней назад.
28 февраля Вашингтон, по сути, объявил следующее: мира не хочет Украина. 11 марта сигнал человечеству послан совсем другой: Украина хочет мира. О том, что его не хочет Россия, еще не сказано, Россия дано время «на подумать», но образ Украины уже снова преподносится как позитивный, в то время как у России он сейчас имеет статус нейтрального.
В негативный он может превратиться в несколько суток, если не часов; анонсированы скорые новые российско-американские консультации, но уже сегодня ряд имеющих выходы на источники в Кремле западных агентств делают вывод, что Москва или пойдет в полный отказ, или выдвинет совершенно фантастические требования.
Только лишь реакция Вашингтона на таковые в случае их выдвижения и сможет показать, действительно ли администрация Трампа отказывается от своих недавних намерений указывать на Украину как на виновную в продолжении войны сторону. Для эйфории от вчерашних событий у Киева пока нет никаких оснований, потому что Трамп столько раз за последние недели называл черное белым, что легко можно вообразить, как он алчные притязания Путина называет адекватными. Но для осторожного оптимизма основания имеются, потому что слишком уж похоже на то, что сказанные вчера после переговоров Марко Рубио вещи были совсем не случайными.
На что согласна Украина?
Важно, конечно и то, каковы сейчас требования Украины. Если Россия отвергает 30-дневный перерыв, США выказывают в связи с этим гнев и принимаются помогать Киеву сверх байденовских объемов, все просто; если же какая-то сделка все же заключается, принципиальным будет, как Вашингтон зафиксирует свое отношение к статусу оккупированной части Украины. Большим подспорьем было бы, если бы на фоне констатации согласия с невозможностью вернуть ее военным путем, Вашингтон нашел бы на полях этой сделки место, чтобы записать, что, тем не менее, он никогда не признает эту оккупацию.
Всем нам хорошо известно, что подобная оформленная Вашингтоном в официальный документ норма существенно упростила в начале 1990-х годов восстановление независимости Эстонии, Латвии и Литвы. Свою историческую миссию этот документ сыграл спустя примерно полвека после момента, когда был составлен; в нынешней ситуации это могло бы занять куда меньше времени, если Россия не выйдет из войны победителем и если в ней произойдет низложение нынешнего режима.
Европе же вообще не надо отдельно об этом задумываться, а нужно продолжать военную поддержку Украины вне зависимости от того, что решит Трамп, и громко и постоянно говорить о том, что возможное перемирие - это временная мира, и что окончательным справедливым окончанием этой войны может быть только восстановление Украиной территориальной целостности и предание ключевых фигур путинского режима международному трибуналу. На то, что Трамп не вечен, можно «безмолвно» рассчитывать, о том, что Путин должен сгинуть, следует четко говорить как о важнейшей цели.