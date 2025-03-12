КОЛОНКА СОБОЛЕВА Трамп перестает обвинять Украину в нежелании мира. Начнет ли он обвинять в этом Россию?

Перед телекамерами Трамп может говорить, что Путин привержен миру, за закрытыми же дверями советники могут в беседах с Трампом настаивать, что те условия, на которых Путин готов остановить огонь, настолько безумны, что их просто невозможно будет скормить никому как часть «справедливой сделки», заключенной под давлением Вашингтона, потому что их невозможно будет интерпретировать как-то иначе, кроме как грубое и бескомпромиссное давление Москвы.

Войны реальные и торговые

Тем не менее, просто отмахнуться от этой сделки, обвинив в недоговороспособности или Украину, или обе стороны Трамп не может, потому что пока он не достиг никаких успехов на других своих «фронтах»: торговые войны и пошлинные кнуты могут возбуждать поклонников Трампа только до тех пор, пока за ними не следует рецессии, а экономический фланг команды Трампа уже заговорил о «трудных временах».

Для Трампа не так уж просто объяснить, зачем нужно было сейчас так уж давить на ту же Канаду, и для сбалансирования провалов в одних местах ему было бы сейчас крайне полезно хотя бы инсценировать свой триумф в другом, и в международном масштабе - самом «медийном».