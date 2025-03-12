Канцлер юстиции: Конституция не требует отставки премьер-министра

«Спорным остается вопрос, какой должна быть государственно-правовая практика и нужно ли изменять Конституцию так, чтобы премьер-министр всегда должен был бы уходить в отставку при смене коалиции», - добавила она.

Согласно действующей Конституции, премьер-министр имеет право решать, уходить ли ему в отставку или нет, и такого обязательства у него нет ни до заключения нового соглашения о правительственной коалиции, ни после этого.

Согласно Конституции, изменения в составе назначенного правительства вносятся президентом по предложению премьер-министра.

«Президент, исполняя свою уравновешивающую роль, может, принимая решение о досрочных выборах по запросу правительства, сохранять стабильность, парламентскую культуру и сдерживать политические игры», - сказала канцлер юстиции.

«Это сознательно предоставленный президенту рычаг для уравновешивания премьер-министра и парламента. В предыдущей государственно-правовой практике правительство и премьер-министр менялись как по решению парламентского недоверия, так и после отставки премьер-министра по собственной инициативе», - добавила Мадизе.

Согласно более подробному правовому анализу, проведенному уполномоченным в 2022 году, премьер-министр не обязан уходить в отставку при изменении коалиции. Также отмечено, что парламент не утверждает ни министров, ни коалиционные соглашения. Парламент также имеет право выразить недоверие премьер-министру, правительству или министру.

«Если по крайней мере 51 член парламента проголосует за выражение недоверия премьер-министру или правительству, возможно проведение досрочных выборов по запросу правительства», - рассуждала Мадисе.

Автор текста Конституции трактует ситуацию по-другому

Один из авторов текста Конституции Эстонии Юри Адамс раскритиковал вчера действия премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ). «То, как Кристен Михал меняет состав своей коалиции, явно противоречит Конституции Эстонии», - сказал он.

«Мы принципиально требуем, чтобы у правительства всегда был доверие парламента, - отметил Адамс. - Доверие парламента означает, что в парламенте утвержден основной состав правительства».

Адамс объяснил, что правительство Михала пришло к власти таким образом, что председатель Партии реформ встал на трибуну в Рийгикогу и заявил, что формирует правительство из трех партий (коалиция была сформирована между Партией реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партией). Ему было дано разрешение, и план был одобрен.

«Если Михал считает, что что-то пошло не так, он должен прийти в парламент и подать заявление об отставке правительства. Тогда мяч снова окажется в руках президента», - сказал автор основного текста Конституции.