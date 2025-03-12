Михал ответил, когда в правительстве приступят к сокращению числа чиновников

В начале недели стало известно, что Партия реформ и «Ээсти 200» будут продолжать сотрудничество в нынешнем правительстве вдвоем, а соцдемы перейдут в оппозицию. Хотя детали предстоящих изменений еще не окончательно согласованы, уже обсуждается возможное сокращение государственного аппарата на 20%.