На сегодняшнем инфочасе в Рийгикогу премьер-министру Кристену Михалу задали вопрос о сокращении числа чиновников. Это связано с планом, предложенным «Ээсти 200» и Партией реформ: он предполагает сокращение 20% государственных служащих.
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Михал ответил, когда в правительстве приступят к сокращению числа чиновников
В начале недели стало известно, что Партия реформ и «Ээсти 200» будут продолжать сотрудничество в нынешнем правительстве вдвоем, а соцдемы перейдут в оппозицию. Хотя детали предстоящих изменений еще не окончательно согласованы, уже обсуждается возможное сокращение государственного аппарата на 20%.