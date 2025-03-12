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Михал ответил, когда в правительстве приступят к сокращению числа чиновников

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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Tairo Lutter

На сегодняшнем инфочасе в Рийгикогу премьер-министру Кристену Михалу задали вопрос о сокращении числа чиновников. Это связано с планом, предложенным «Ээсти 200» и Партией реформ: он предполагает сокращение 20% государственных служащих.

В начале недели стало известно, что Партия реформ и «Ээсти 200» будут продолжать сотрудничество в нынешнем правительстве вдвоем, а соцдемы перейдут в оппозицию. Хотя детали предстоящих изменений еще не окончательно согласованы, уже обсуждается возможное сокращение государственного аппарата на 20%.

На сегодняшнем информационном часе Рийгикогу у премьер-министра Кристена Михала спросили, к какому сроку и в каком количестве будет сокращено 20% госслужащих.

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