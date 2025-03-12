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В Тампере разрабатывается план использования тепла, вырабатываемого в крематории, для отопления домов

Перевод: Сергей Светлов
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Гроб направляется в печь крематория.
Гроб направляется в печь крематория. Фото: MATTHIAS RIETSCHEL / REUTERS / SCANPIX

Союз лютеранских церквей Тампере, третьего по величине города Финляндии, хочет начать использовать тепло, образующееся в печах крематория Вальтиала, для системы центрального отопления, чтобы обеспечить теплом дома как в самом Тампере, так и в близлежащем Кангасала.

Основой для этого плана является тот факт, что большая часть тепла, образующегося при кремации, остается неиспользованной, особенно в летний период, пишет Yle. По словам управляющего недвижимостью Союза церквей Тампере Хейкки Пяэтало, они хотят использовать это тепло на благо.

Компания Kangasalan Lämpö, которая предоставляет центральное отопление в этом районе, сообщает, что в настоящее время ведутся предварительные переговоры по использованию кремационного тепла.

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