Союз лютеранских церквей Тампере, третьего по величине города Финляндии, хочет начать использовать тепло, образующееся в печах крематория Вальтиала, для системы центрального отопления, чтобы обеспечить теплом дома как в самом Тампере, так и в близлежащем Кангасала.
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В Тампере разрабатывается план использования тепла, вырабатываемого в крематории, для отопления домов
Основой для этого плана является тот факт, что большая часть тепла, образующегося при кремации, остается неиспользованной, особенно в летний период, пишет Yle. По словам управляющего недвижимостью Союза церквей Тампере Хейкки Пяэтало, они хотят использовать это тепло на благо.