В Тампере разрабатывается план использования тепла, вырабатываемого в крематории, для отопления домов

Основой для этого плана является тот факт, что большая часть тепла, образующегося при кремации, остается неиспользованной, особенно в летний период, пишет Yle. По словам управляющего недвижимостью Союза церквей Тампере Хейкки Пяэтало, они хотят использовать это тепло на благо.