Эксперт Рынок недвижимости болезненно отреагировал на рост стоимости отопления в Нарве

Как отмечает Игорь Хабал, в целом количество сделок на рынке недвижимости в Нарве с начала войны в Украине сократилось, однако медианная цена до прошлого года все же продолжала расти.

«Цены на центральное отопление ранее искусственно удерживались на низком уровне, но менее чем за два года расходы увеличились более чем в два раза, что сделало отопление в городе одним из самых дорогих в Эстонии», - констатирует Хабал.

«Быстрый рост коммунальных расходов повлиял на рынок недвижимости Нарвы, где медианная цена квадратного метра снизилась на 9,2% за последние полгода, а количество сделок уменьшилось на 6,1%», - дополняет картину член правления Uus Maa.

«В последние годы в Нарве не было крупных новостроек, которые могли бы исказить статистику, поэтому данные о рынке недвижимости достаточно объективно отражают текущую ситуацию», - указывает эксперт.

«Этой весной в Нарве будет сдан первый за долгое время новый жилой дом, где цена квадратного метра составит порядка 3000–3500 евро, что сопоставимо с ценами в Харьюмаа за пределами Таллинна. В то же время медианная цена квадратного метра более старой квартиры в Нарве составляет около 500 евро», - делится подробностями Хабал.

При этом, по его словам, в Йыхви ситуация противоположная: «Хотя количество сделок в городе снизилось на 30% в прошлом году, медианная цена выросла на 15%, что является довольно необычным для других городов. Это можно объяснить региональным инвестированием и развитием местной жизни, например, влиянием ИТ-школы».

Нормализация жизни в Нарве для государства является одним из вопросов безопасности, подчеркивает Игорь Хабал.

«Для повышения привлекательности региона нужно ускорить местное железнодорожное сообщение и продолжить строительство четырехполосной автомагистрали. Также следует стимулировать создание рабочих мест и улучшение образовательных возможностей. Это даст людям больше мотивации жить в городе, снизит сегрегацию и улучшит общие условия жизни, включая выбор недвижимости», - резюмирует эксперт.