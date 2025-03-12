Власти Сааремаа планируют пожаловаться правительству на перебои в подаче электричества на острове

Во вторник утром в Курессааре произошло очередное отключение электроэнергии, которое, вероятно, было вызвано устаревшим заземляющим кабелем и весенним таянием на поверхности земли.

Поскольку ни у Elektrilevi, ни у договорных партнеров этой компании не было на Сааремаа генератора подходящей мощности для использования, волостная управа Сааремаа пришла на помощь, предоставив AS Enersense в пользование два генератора по 110 киловольт, которые помогают частично обеспечить электроснабжение до устранения неисправности.

По словам вице-старейшины волости Сааремаа Лийз Лепик, жители Курессааре не могут мириться с еженедельными отключениями электроэнергии. «Волостная управа рассматривает возможность обращения к правительству с просьбой обеспечить необходимую финансовую поддержку для обновления электросети», - сказала Лепик.

На встрече с двумя вице-старейшинами волости председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм пояснил во вторник, что подземная кабельная сеть в Курессааре была построена в 1960-х годах и никаких серьезных реконструкций не проводилось. В следующем году Elektrilevi планирует заменить 13 километров кабелей, но, учитывая, что в городе проложено почти 200 километров кабелей, это только первый шаг.

Elektrilevi пообещала этим летом провести аварийную проверку и техническое обслуживание кабелей, чтобы предотвратить еще более худшую ситуацию следующей весной.

Первое отключение электроэнергии в Курессааре произошло 19 февраля, второе - 28 февраля, и тогда отключение длилось почти четыре часа. Третье отключение электроэнергии произошло в Курессааре 7 марта утром, а теперь отключение случилось и в этот вторник, 11 марта.