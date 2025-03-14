Украина и США подтвердили готовность Киева к 30-дневному перемирию, Владимир Путин отреагировал на это предложение очень неопределенно, сказав, что РФ поддерживает идею мира, но нужно обговаривать нюансы. О том, намерена ли страна-агрессор уклониться от перемирия, в студии Postimees в 13.00 размышлял историк, политолог Тоомас Алаталу.
Алаталу: Трамп уже резко менял свой подход к войне на Ближнем Востоке, то же может случиться и с войной в Украине
Выдержки из беседы:
- Один украинский дипломат, участвовавший в переговорах в Джидде, сказал, что Украина согласилась, что не может сейчас вернуть оккупированные территории военным путем, но она не признает их российскими и будет стараться вернуть их дипломатическими методами. Какой может быть позиция Вашингтона, сообщит ли он Москве, что он тоже не признает эту оккупацию, как было с оккупацией стран Балтии, или для Трампа это не принципиально?
- Если вспомнить все то, что Трамп раньше говорил по этой теме, то можно заметить, что он особенно не поднимает проблему Крыма. Но при этом проблему Крыма постоянно поднимают арабы, об этой проблеме также часто говорят и Турция, и Египет.
Вчера в Москве появился спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф, который принимал участие в заключении компромиссного соглашения по поводу будущего сектора Газа. Тогда Америка и арабы все-таки согласовали друг с другом свои позиции.
Но сейчас проблема еще шире, потому что совершенно понятно, что и Россия сейчас участвует в решении, например, сирийской ситуации. А также ведь есть еще и проблема возможного атомного производства в Иране.
Нельзя упускать из виду, что тоже вчера в Пекине начались переговоры между Китаем, Россией и Ираном именно по этой проблеме. Возможно, американцы просто не ожидали того, что Путин готовится к переговорам по более широкому кругу тем, чем предполагалось.
В начале этой недели Трамп обещал, что в конце недели он будет звонить Путину. Сейчас он этого уже не говорит. Впечатление сейчас такое, что проблематику Украины и Ближнего Востока со стороны администрации Трампа, плюс со стороны Илона Маска, пытаются решать как-то совместно.
- Путин съездил на эту неделе в Курскую область. Заметно, что Путин хочет своему населению продать как серьезный успех освобождение российской армией большой территории в Курской области, но помогает ли ему это же получать и какие-то выгоды при общении с Трампом? Трампу нравятся игроки, у которых хорошие карты, успехи российской армии под Курском - это именно такая карта, или не стоит преувеличивать ее значение?
- Да, к сожалению, Россия получила сильную карту, потому что город Суджа оказался сейчас под полным контролем российских войск. Но это ведь случилось главным образом из-за того, что американцы и другие западные страны стали медлить с оказанием военной помощи Украине.
В то же самое время американцы спокойно посылали вооружения Израилю. Поэтому я и говорю, что нужен как бы общий взгляд на эти две войны.
Что касается поведения Путина, то любопытно, что он об этой курской операции заговорил вчера тогда, когда встретился с Лукашенко. Лукашенко часто бывает нужен именно для того, чтобы сказать то, чего сам Путин сказать не может.
И вчера был тоже неожиданный момент, когда Лукашенко стал вспоминать Володю Зеленского, которого он якобы еще пару лет назад предупреждал, что, мол, если ты не поменяешь свою политику, а в Америке будет новый президент, то… Откуда Лукашенко мог знать, что в Америке будет новый президент? Но все это показывает, что Россия готова смягчать свою позицию по поводу решения украинской проблемы.
Вчера Лукашенко сказал, что обсуждения предложения о перемирии могут занять еще два дня. То есть они могли вчера понимать, что сразу о чем-то договориться не удастся, так что надо ждать сегодняшних выступлений и Путина, и самого Лукашенко. Потому что Лукашенко же сегодня должен выступить перед Советом Федерации.
Нельзя забывать, что Россия еще осенью в 2022 году включила в состав своей территории те украинские области, которые были частично захвачены. Сейчас очень легко говорить, что по конституции это уже российская территория, это все уже оформлено, и поэтому здесь нельзя сделать шаг назад.
Я думаю, что Трамп, как и все американские президенты, привык смотреть на Россию как на крупную державу, а в Украине видеть кого-то пониже. Это было видно и в том, что с Россией у НАТО был подписан основополагающий акт, а с Украиной - только хартия. Есть и американско-балтийская хартия, и всем понятно, что это более низкий уровень.
Общий американский взгляд, который все-таки представляет и Трамп, подразумевает, что Украиной проще командовать, чем Россией, с Россией все-таки нужно в большей степени договариваться на равных.
Но в данный момент, когда Трамп сумел получить от Украины согласие на перемирие, в том случае, если он не сможет заставить сделать то же самое и Путина… Тогда Трамп окажется в довольно странной ситуации.
Я думаю, что Трамп намерен этого избежать. И я хочу напомнить, что Трамп уже менял свою позицию по будущему сектора Газа. И вполне можно допустить, что также он поступит и со своей политикой в отношении Москвы.
- Россия добилась в последние недели в Курской области успехов, но яркие успехи военного характера были в последнее время и у Украины, я имею в виду очень масштабную дроновую атаку в московском регионе. Улучшают ли такие вещи позиции Украины в предпереговорный период, можно ли сказать, что тем самым Украина не только России, но и Трампу показывает, что все-таки и у нее есть весьма неплохие карты?
- Это был довольно хороший и смелый шаг со стороны Украины. Это было совершено в ночь перед встречей американской и украинской делегаций. Зеленский довольно умело и смело выбирает время. В Москве в это время был новый генеральный секретарь ОБСЕ, и его сразу повели в то место, где можно было показать, вот, смотрите, мол, что украинцы делают! И тут возникает вопрос, а не отвели ли в те же места и вот этих представителей американской администрации…
Обе стороны стараются сейчас набрать очки, ну или, если использовать лексикон Трампа, получить карты.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском на этой неделе, что турецкие власти готовы принять участие в организации мирных переговоров между Россией и Украиной. Турецкий президент просто снова набивает себе цену, как он уже не раз делал во время этой войны? Или, быть может, сейчас наступает момент, когда его посреднические услуги и впрямь могут быть полезны? Может ли Турция стать местом встречи Путина и Зеленского, или даже Путина и Трампа?
- Сейчас совершенно новая ситуация в так называемой большой политике. Там делают погоду сейчас и крупные державы, но также и, что происходит впервые, негосударственные институты. Прежде всего я имею в виду Илона Маска.
Сейчас Маск в команде Трампа, но я напомню, что он действовал абсолютно самостоятельно, когда в июле 2023 года закрыл информационную систему Starlink, когда украинцы стали атаковать Крымский мост. Он просто заявил, что ему не нравилось происходящее.
То есть большую политику сейчас делают не только великие державы, но и определенные олигархи. И совершенно нормально, что в такой ситуации повышается и роль так называемых региональных лидеров. До последнего времени мы их практически вроде и не видели, а вот теперь Турция начала свою игру. Она все время напоминает, что она - часть Европы, что она тоже входит в НАТО, что она против аннексии Крыма Россией.
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