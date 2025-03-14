Алаталу: Трамп уже резко менял свой подход к войне на Ближнем Востоке, то же может случиться и с войной в Украине

Общий американский взгляд, который все-таки представляет и Трамп, подразумевает, что Украиной проще командовать, чем Россией, с Россией все-таки нужно в большей степени договариваться на равных.

Но в данный момент, когда Трамп сумел получить от Украины согласие на перемирие, в том случае, если он не сможет заставить сделать то же самое и Путина… Тогда Трамп окажется в довольно странной ситуации.

Я думаю, что Трамп намерен этого избежать. И я хочу напомнить, что Трамп уже менял свою позицию по будущему сектора Газа. И вполне можно допустить, что также он поступит и со своей политикой в отношении Москвы.

- Россия добилась в последние недели в Курской области успехов, но яркие успехи военного характера были в последнее время и у Украины, я имею в виду очень масштабную дроновую атаку в московском регионе. Улучшают ли такие вещи позиции Украины в предпереговорный период, можно ли сказать, что тем самым Украина не только России, но и Трампу показывает, что все-таки и у нее есть весьма неплохие карты?