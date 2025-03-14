В студии Postimees Тоомас Алаталу: возможно ли 30-дневное перемирие в войне в Украине?

- Владимир Путин в четверг очень уклончиво прокомментировал предложение о прекращении огня на 30 дней, произнес много общих фраз. После этого Владимир Зеленский назвал поведение Путина манипулятивным, сказал, что Путин, безусловно, собирается продолжать войну, но боится прямо сказать об этом Дональду Трампу, поэтому прибегает к сложным формулировкам. Владимир Зеленский прав, никаких намерений всерьез обсуждать прекращение огня у Путина почти наверняка нет?

- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с США в Джидде, вчера сказал, что в мирном процессе точно будут принимать участие и представители стран Европы. Как мы знаем, до недавнего времени Дональд Трамп скептически относился к такой возможности, про Путина и говорить нечего. Если Ермак не выдает желаемое за действительное, то что могло повлиять на получение согласия американцев на европейское присутствие за столом, ведь мы видим, что торговая война между США и Европой становится только горячее?

- Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марко Рютте в четверг сказал, что слова Путина о заинтересованности в мире очень обнадеживают, но теперь надо посмотреть, согласна ли с предложениями США и Украины Россия, и если нет, то это будет очень разочаровывающий момент для всего мира. Можно ли прочитать в этих словах еще осторожную, но все-таки уже угрозу Путину со стороны Трампа? Можно ли сказать, что если две недели назад в мироощущении Трампа Зеленский был тем, кто портит ему желаемую картину, то теперь уже Путин становится главным источником раздражения Трампа?

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