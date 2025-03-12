Спецслужба Латвии подозревает четверых человек в поставке спутникового оборудования армии РФ

Подобное оборудование использует российская армия в боевых действиях против Украины.

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Служба госбезопасности Латвии просит предъявить этим лицам обвинения по двум уголовным статьям: сбор и передача имущества стороне, участвующей в военном конфликте вне Латвии, чьи действия направлены против территориальной неприкосновенности другого государства, а также нарушение санкций ЕС против России в группе лиц по предварительному сговору.

Уголовное преследование предлагается начать в отношении одного гражданина Азербайджана, двух граждан Латвии и одного негражданина Латвии. В то же время VDD продолжает расследование в отношении других лиц, подозреваемых в причастности к этим преступным действиям.

Уголовное дело по подозрению в поставках портативных спутниковых интернет-систем армии РФ Служба госбезопасности начала 9 октября 2024 года.

По информации VDD, группа лиц заказала в интернете и после получения отправила в Россию несколько десятков систем спутникового интернета Starlink Mini производства американской компании SpaceX - переносных антенн, обеспечивающих доступ в интернет практически из любой точки.

ЕС ввел запрет на передачу таких систем любому физическому или юридическому лицу в России.