Украинские военные полностью покинули Суджу

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, обновил свою карту боевых действий, отметив, что по состоянию на 12 марта Суджа больше не находилась под контролем ВСУ.

Суджа практически без боя перешла под контроль российской армии, считает основатель проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.

«Мы видели, что все районы, которые постепенно переходили под контроль российских войск, брались практически без боя. То же самое и по Судже. Вчера [11 марта] были видеозаписи, [свидетельствующие о том, что] на восточной окраине города находятся российские войска. Сегодня мы видим российские войска уже на противоположной окраине. И опять нет никаких кадров боев. Для нас это свидетельствует о планомерном отступлении украинских войск», - сказал он в эфире «Дождя».

В то же время секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко утверждает, что полного выхода войск ВСУ из Суджи нет. По его словам, есть данные о том, что российские войска зашли в определенную часть города, там идут бои.

В понедельник, 10 марта, главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск на ряде участков в Курской области, назвав происходящее своевременными мерами по маневру на выгодные рубежи обороны.

Генерала-майора Дмитрия Красильникова, который участвовал в наступлении ВСУ на Курскую область (и, вероятно, командовал им), освободили от должности командующего оперативным командованием «Север». Как Красильников рассказал изданию «Суспильне», приказ подписали еще 7 марта, а причины увольнения ему не объяснили.

Вооруженные силы Украины заняли несколько населенных пунктов Курской области в ходе наступления в августе 2024 года.