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К почувствовавшей себя плохо пожилой женщине пришлось направить не только медиков, но и спасателей

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Датчик угарного газа. Иллюстративное фото.
Датчик угарного газа. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В понедельник помощь медиков и спасателей потребовалась пожилой женщине, находившейся в своем доме в волости Пыльва.

В 20:01 в Центр тревоги позвонила пожилая жительница деревни Уйбуярве в волости Пыльва с жалобами на плохое самочувствие. Также туда были отправлены и спасатели, чтобы проверить возможное наличие в доме угарного газа.

Измерительный прибор спасателей показал небольшой уровень наличия угарного газа в помещениях. Помещения проветрили, после чего уровень угарного газа снизился.

В доме был исправный дымовой датчик, но не было датчика угарного газа.

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