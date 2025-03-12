В понедельник помощь медиков и спасателей потребовалась пожилой женщине, находившейся в своем доме в волости Пыльва.
К почувствовавшей себя плохо пожилой женщине пришлось направить не только медиков, но и спасателей
В 20:01 в Центр тревоги позвонила пожилая жительница деревни Уйбуярве в волости Пыльва с жалобами на плохое самочувствие. Также туда были отправлены и спасатели, чтобы проверить возможное наличие в доме угарного газа.
Измерительный прибор спасателей показал небольшой уровень наличия угарного газа в помещениях. Помещения проветрили, после чего уровень угарного газа снизился.
В доме был исправный дымовой датчик, но не было датчика угарного газа.