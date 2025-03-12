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Сжигание в костре старых досок привело к ландшафтному пожару

Перевод: Павел Соболев
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Место ландшафтного пожара в Касаритса.
Место ландшафтного пожара в Касаритса. Фото: Lõuna päästekeskus

В волости Выру костер, разведенный во вторник для сжигания старой древесины, мгновенно превратился в неконтролируемый ландшафтный пожар.

11 марта в 14:27 стало известно, что в деревне Касаритса в Выруском крае проводились работы по сносу старого строения. В костер бросили старые доски, но огонь быстро распространился по поверхности земли. Ландшафтный пожар достиг леса, и позвонивший спасателям человек сам не мог ограничить распространение огня. К 15:15 спасатели потушили пожар, который распространился на площадь почти в 2000 квадратных метров.

Прежде чем сжигать мусор, образовавшийся при работах по сносу, необходимо убедиться, что это разрешено в данном месте и соответствует экологическим требованиям. Сжигание древесины разрешено только в безопасных условиях, а сжигание пластика и других опасных материалов вообще запрещено.

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