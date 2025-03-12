Сжигание в костре старых досок привело к ландшафтному пожару

11 марта в 14:27 стало известно, что в деревне Касаритса в Выруском крае проводились работы по сносу старого строения. В костер бросили старые доски, но огонь быстро распространился по поверхности земли. Ландшафтный пожар достиг леса, и позвонивший спасателям человек сам не мог ограничить распространение огня. К 15:15 спасатели потушили пожар, который распространился на площадь почти в 2000 квадратных метров.