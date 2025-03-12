Ср, 12.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Фермеры обеспокоены: нам нужно министерство сельского хозяйства!

Copy
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents

Новая коалиция рассматривает возможность объединения министерства регионального развития и сельского хозяйства с каким-либо еще министерством. Однако фермеры не в восторге от этой идеи.

Чтобы в будущем производство продуктов питания в стране не оказалось под полным контролем нескольких крупных производителей, правительству Эстонии сегодня необходимо действовать мудро и стратегически взвешенно, отмечает в соцсетях глава MTÜ Eesti Noortalunikud Тимо Варблас (организация объединяет молодых фермеров Эстонии - ред.).

«На сектор оказывают влияние сельскохозяйственные, экологические, продовольственные и предпринимательские нормативы, для которых необходим комплексный подход. В настоящее время из этих сфер поступают разные указания, которые часто противоречат друг другу. Это приводит к проблемам для сельскохозяйственного производителя, который вынужден брать на себя ответственность за отсутствие сотрудничества в государственном управлении», - указывает он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх