Новая коалиция рассматривает возможность объединения министерства регионального развития и сельского хозяйства с каким-либо еще министерством. Однако фермеры не в восторге от этой идеи.
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Фермеры обеспокоены: нам нужно министерство сельского хозяйства!
Чтобы в будущем производство продуктов питания в стране не оказалось под полным контролем нескольких крупных производителей, правительству Эстонии сегодня необходимо действовать мудро и стратегически взвешенно, отмечает в соцсетях глава MTÜ Eesti Noortalunikud Тимо Варблас (организация объединяет молодых фермеров Эстонии - ред.).