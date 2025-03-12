ГРАФИК В четверг в странах Балтии снова будет самая высокая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool

В Латвии и Литве цена на электроэнергию в четверг будет такой же, как в Эстонии. В Финляндии же цена будет немного ниже, составив в среднем 172,49 евро за мегаватт/час.

Наибольшую цену, 250,02 евро за мегаватт/час, придется заплатить в Эстонии в четверг утром с 10 до 11 часов. Самая низкая цена на электроэнергию будет ночью в пятницу, с полуночи до часа ночи, когда цена составит 71,38 евро.

Средняя цена электроэнергии на бирже Nord Pool в эстонской ценовой зоне в феврале этого года составила 151,85 евро за мегаватт/час, что на 101,1 процента или более чем в два раза дороже, чем в феврале 2024 года, когда средняя цена за месяц была 75,52 евро за мегаватт/час. По сравнению с январем цена на электроэнергию выросла на 65 процентов.