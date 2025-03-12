«Михал уклоняется от ответственности»: Рейнсалу ищет поддержку для проведения досрочных выборов

Уважаемые председатели парламентских партий,

Эстония находится в сложной ситуации. В сфере безопасности много неопределенности на международном уровне, а экономика остается нестабильной из-за внешних и внутренних факторов. На фоне очередного правительственного кризиса нам нужно честно спросить себя и эстонское общество: что делать дальше?

Необходимо признать, что в эстонском обществе сохраняется кризис доверия к политике. Это серьезная проблема для демократического государства, и ее необходимо честно признать. Тем более тревожно, что кризис доверия разрастается именно в критический период. Помимо подрыва важной для безопасности сплоченности, этот кризис также снижает внутреннюю эффективность общества, что выражается в социальном и экономическом пессимизме.

Причины, приведшие к этому, нам, к сожалению, известны. Политическая повестка, которую принялись реализовывать после выборов 2023 года, в целом не соответствует ожиданиям эстонского общества. В обществе наблюдаются растерянность и отчуждение, и, к сожалению, мы достигли точки, когда качество нынешнего политического руководства не отвечает потребностям граждан.

Отмечу, что после парламентских выборов 2023 года состав депутатов Рийгикогу значительно изменился по сравнению с изначальными результатами выборов.

С юридической точки зрения это не является проблемой для легитимности парламента, но необходимо признать, что нынешний состав Рийгикогу уже в значительной степени не отражает волю избирателей на момент выборов.

Нынешний парламент работает уже два года и зашел в тупик.

Из-за быстрого изменения ситуации в обществе первый состав Рийгикогу после восстановления независимости должен работать не четыре года, а два с половиной. Так решили авторы Конституции.

Авторы Конституции также предусмотрели возможность проведения внеочередных выборов.

Помимо ситуации, когда парламент фактически не способен сформировать правительство, Конституция также предусматривает возможность проведения досрочных выборов на основании политического соглашения внутри парламента до завершения его полномочий.

Аналогично Конституции Германии, согласно ст. 97 Конституции Эстонии, президент Республики может в течение трех дней объявить новые выборы, если парламент выразил вотум недоверия главе правительства.

Из примера Германии мы могли бы извлечь уроки и для разрешения политического кризиса в Эстонии.

Так, досрочным парламентским выборам, состоявшимся в Германии 23 февраля этого года, предшествовало соглашение между немецкими парламентскими партиями о применении содержащегося в ст. 68 Конституции Германии механизма, который по своей сути схож с эстонской Конституцией.

Парламент не поддержал действующего канцлера, после чего канцлер обратился к президенту с предложением о роспуске парламента и проведении новых выборов, с чем президент согласился.

Обстоятельства, приведшие к досрочным выборам в Германии, во многом схожи с ситуацией в Эстонии.

Разногласия в правительстве и его распад, экономический и общественный пессимизм, нарастающий скептицизм общества в отношении политического руководства страны.

Очередные выборы в Германии должны были состояться осенью 2025 года. Вероятно, до этого времени могло бы функционировать и правительство меньшинства, однако весомым аргументом многих немецких политиков и аналитиков было то, что немецкое общество не должно терять время в условиях политического тупика.

В Эстонии также должны рационально оценить ситуацию.

Спустя два года после выборов нынешний парламент уже не отражает ожидания общества. Исключительное доминирование одной партии в парламенте означает продолжение той же модели политического управления, а значит, и дальнейшее углубление кризиса доверия.

Представители всех трех партий, входивших в правительство, распавшееся в понедельник, признали, что просуществовавший восемь месяцев кабинет Кристена Михала оказался неуправляемым: важные решения не принимались, проводилась экономически вредная политика, а меры в сфере безопасности были недостаточно эффективными.

Представители правящей коалиции откровенно признали, что проводящаяся политика не соответствует ожиданиям общества.

Теперь те же самые люди хотят остаться у власти.

Премьер-министр Михал отказался уходить в отставку после распада правящей коалиции, что противоречит духу Конституции.

Это попытка уклониться от ответственности.

В сложившейся ситуации я, от имени правления партии «Отечество», предлагаю лидерам партий и эстонскому обществу решение, которое позволит стране двигаться дальше и сделать реальный шаг на пути к выходу из кризиса доверия. Решение заключается в следующем: партии договариваются о выражении вотума недоверия премьер-министру Кристену Михалу; премьер-министр обращается к президенту Республики с предложением о проведении новых выборов; партии обращаются к президенту с просьбой объявить досрочные выборы.

Новые выборы дадут гражданам возможность определить, каким должно быть будущее руководство страны, и тем самым вернут доверие общества к политической системе.

Мы подходим к этому предложению со всей серьезностью. Разумеется, оно вызывает ряд важных принципиальных и практических вопросов.

Прежде всего, не приведут ли новые выборы к напрасной трате времени для общества? Мой ответ: нет. Сами лидеры правящей коалиции признали, что последние восемь месяцев обернулись для общества потерянным временем. К сожалению, аналогичный диагноз был поставлен политиками коалиции и в последние месяцы работы правительства Каи Каллас.

Страна теряет время именно из-за нерешительного и ненадежного политического руководства.

Кристен Михал признал, что новые коалиционные переговоры могут длиться до трех недель, то есть до апреля.

Если политические партии совместно с президентом Республики смогут без проволочек реализовать механизм запуска внеочередных выборов, то в соответствии с Конституцией они должны состояться в течение 20-40 дней после их объявления.

В 2022 году, когда президент Алар Карис рассматривал возможность новых выборов как один из вариантов выхода из правительственного кризиса, Государственная служба по организации выборов в своем ответе Канцелярии Президента от 8 июня 2022 года рекомендовала, исходя из технических и организационных соображений, придерживаться максимально допустимого срока. Даже если бы был выбран самый долгий возможный период, выборы могли бы состояться во второй половине апреля.

Приведут ли внеочередные выборы к дополнительным расходам?

Предполагается, что их стоимость составит около 2,5 миллиона евро. Однако новый состав Рийгикогу, избранный на этих выборах, получит мандат на полный четырехлетний срок, так что расходы на выборы не станут дополнительной нагрузкой, а просто перенесутся на более ранний срок. Эти затраты несоизмеримы с тем ущербом, который общество несет из-за неэффективной политики - и с точки зрения финансовых решений, и в контексте кризиса доверия. Для покрытия необходимых расходов можно сократить некоторые единовременные расходы правительства на закупки.

Приведут ли новые выборы к дестабилизации ситуации в Эстонии?

Я считаю наоборот. Новые выборы дадут гражданам возможность выразить свою волю в управлении страной, что станет шагом к преодолению кризиса доверия. Граждане смогут высказать свое мнение о ключевых политических решениях, которые после выборов 2023 года стали для них полной неожиданностью.

Станут ли новые выборы проблемой в условиях нынешнего кризиса безопасности?

Новые выборы должны способствовать укреплению безопасности.

Я предлагаю, чтобы перед принятием решения о проведении внеочередных выборов парламентские партии заключили соглашение, которое гарантирует: независимо от результатов выборов, они без задержек и в полном объеме поддержат развитие оборонных возможностей страны в соответствии с рекомендациями командующего Силами обороны. Это поможет укрепить чувство уверенности у граждан.

К сожалению, ситуация в стране такова, что из-за неспособности нынешнего политического руководства принимать решения мы потеряли время и в вопросах национальной обороны.

Наглядный пример: с 2023 года командование Сил обороны указывает на необходимость закупки дополнительного запаса боеприпасов на 1,6 миллиарда евро, поскольку это критически важно для обороны Эстонии. Однако до сих пор правительство не выделило на это ни одного евро.

Как будет осуществляться управление страной в преддверии возможных выборов?

Было бы разумно, если бы партии договорились, что в случае согласия на проведение внеочередных выборов уходящее в отставку правительство получит мандат на принятие и реализацию необходимых решений в сфере безопасности. В то же время в других сферах жизни необходимо избегать долгосрочных финансовых обязательств, способных оказать значительное влияние.

Подведем итог: Эстония не может позволить себе терять время.

В демократическом государстве именно граждане дают мандат на принятие ключевых политических решений.

Если политика зашла в тупик (и это сегодня признают все партии), то политическим силам необходимо приложить реальные усилия для поиска нового, качественного решения, соответствующего сложной ситуации в Эстонии.

Нам не нужно прятаться от оценки гражданами нынешней ситуации в Эстонии.

Решать, кто и на основе какой политики будет дальше управлять страной, должны граждане Эстонии, а не Кристен Михал.

Я жду ваших содержательных ответов на это предложение, которое партия «Отечество» сформировала после всестороннего обсуждения и консультаций с экспертами.

Мы осознаем серьезность и значимость этого предложения.

Хотя мой адресат - председатели политических партий, я считаю, что этот вопрос требует более широкого общественного обсуждения.

Мы готовы участвовать в обсуждении, и подойдем к вопросу добросовестно.