Тбилисский городской суд в среду, 12 апреля, приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о хищении бюджетных средств на 9 млн лари (около 3 млн евро).

Обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014 году, когда он находился в США.

По версии следствия, с 2009 по 2013 год по поручению Саакашвили для его личных целей из бюджета нецелевым образом были израсходованы почти девять миллионов лари. Расходы проходили через фонд госохраны.

Эта сумма, по утверждению прокуратуры, подразумевает оплату расходов Саакашвили на отдых в гостиницах и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды.

В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28 тысяч евро, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,2 тысячи долларов.

Сам Саакашвили отрицал обвинения и называл их абсурдными. Он считает, что нынешние власти Грузии завели это дело для того, чтобы подорвать его репутацию борца с коррупцией.

Саакашвили ранее был приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.

Новый приговор продлил его тюремный срок на три года. В срок наказания зачтут период лишения свободы с 1 октября 2021 года.

Экс-президенту также запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

По решению суда виновным также признан бывший начальник службы госохраны Саакашвили Теймураз Джанашия, ему назначен штраф в размере 300 тысяч лари (около 100 тысяч евро).