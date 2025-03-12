Воры унесли из магазина большое количество игрушек и предметов одежды

Во вторник в полицию сообщили, что в период с 4 февраля по 4 марта из магазина на улице Ринги были украдены предметы одежды и игрушки. Первоначальная оценка ущерба - 595 евро.

По факту возбуждено уголовное дело по статье закона о краже. «Поскольку процедура все еще находится на ранней стадии, никому не предъявлено подозрение, - сказала Хеди Таммелехт, представитель Департамента полиции и погранохраны. - Нельзя исключать, что статья будет переквалифицирована из-за выяснившихся новых обстоятельств».

За незаконное присвоение находящегося во владении другого лица движимого имущества, или другого имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу третьего лица может быть назначено финансовое наказание или лишение свободы на срок до двух лет.